Аналитик иронизирует: «Нужно отдать должное команде Лукашенко, занимающейся пиаром»

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев — о причинах и реакции на перенос чемпионата мира по хоккею из Минска.





Фото president.gov.by

– Нужно отдать должное команде АГЛ, которая занимается пиаром и коммуникацией, за произошедшую отмену хоккейного чемпионата, – пишет Елисеев. – Дело в том, что фотографии радостного Фазеля, обнимающегося с АГЛ и с Басковым, стали своеобразной последней каплей для мира бизнеса и политики.

Фазель наверняка не слукавил, оправдываясь в своем интервью западному изданию по итогам поездки в Минск, что его подставили, и что подобные фотографии вообще не должны были быть опубликованы.

До этого затягивание времени Фазелем по белорусскому вопросу шло довольно успешно. Совет Международной федерации хоккея наверняка бы продолжал бесконечные «консультации и изучение сутуации», но был вынужден пойти напопятную после того, как спрыгнули основные компании-спонсоры чемпионата.

Для них дружеские объятия Фазеля с Лукашенко, а более того – и с Басковым после всей дикой и резонансной истории, связанной с гибелью Романа Бондаренко, стали серьезным перебором.

Если бы в окружении АГЛ были думающие специалисты по пиару и коммуникации, то они не допустили бы утечку этих фотографий, чтобы минимизировать шансы отмены чемпионата. Без этих фотографий достучаться до компаний-спонсоров и национальных хоккейных федераций белорусской и международной общественности было бы сложнее.

Дело в том, что никакой особой долгосрочной стратегии коммуникации у АГЛ и не осталось. Поскольку актуальный рейтинг у АГЛ катастрофически низок, то его окружение и вся пропагандистская машина стремятся выжать максимум из того, что есть, «здесь и сейчас».

Один из ключевых приемов пропаганды – это создать красивую картинку, какие дружеские отношения есть у АГЛ со всякими заезжими правителями, бизнесменами и международными чиновниками. Потому из поездки Фазеля выжимали все, что могли, и перестарались.

Теперь, когда чемпионат из Беларуси перенесли, пропаганде не остается ничего как с пеной у рта доказывать, какая плохая Тихановская и какие коварные европейцы.

Основной посыл – отменой чемпионата Тихановская и все несогласные нанесли удар по белорусскому бизнесу, по спортивным фанатам и по детям. Лишенные спортивного праздника детишки так страдают от предательства Тихановской! Воистину, вот так забрать радость у бедных детей способно лишь чудовище.

Похоже, что пропагандисты в самом деле верят, что вопрос решился по звонку Тихановской – им невдомек, что в правовых демократических странах есть такие вещи, как репутация компании и общественное мнение.

Чемпионат у Беларуси забрали АГЛ, Басков и сами же перестаравшиеся пропагандисты.

Оказывается также (гениальная конспирология от телеканала ОНТ!), что заместитель Фазеля финн Калерво Куммола затаил зависть к чемпионату в Беларуси еще в 2017 году, когда Минск и Рига, а не Хельсинки, удостоились права принимать соревнование.

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