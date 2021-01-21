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Базовая версия Porsche Taycan доступна для заказа в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Компания Porsche расширяет гамму доступных модификаций электрического седана Taycan, который до недавнего времени в нашей стране был доступен с двухмоторными вариантами 4S, Turbo и Turbo S. Теперь в ассортименте появилась новая базовая версия с задним приводом и одним электродвигателем.
Называется она просто Taycan, а ее дебют состоялся еще
Доступна и более емкая батарея на 93,4 кВт·ч — максимальная отдача повышается до 476 л. с., а паспортный запас хода увеличивается до 484 км. С места до 100 км/ч Taycan в обоих вариантах исполнения разгоняется за 5,4 секунды. Максимальная скорость тоже одинаковая — 230 км/ч.
Как и старшие версии Taycan, базовый вариант имеет двухступенчатый редуктор, а из его отличительных особенностей — 19-дюймовые колесные диски Taycan Aero и черные анодированные тормозные суппорты. Стандартная подвеска — на стальных пружинах, опция — адаптивная пневмоподвеска, которую можно запрограммировать на автоматический подъем кузова при проезде определенных мест (наклонные въезды в гаражи, «лежачие полицейские» и т.п.). Комплектация базового Taycan предусматривает также частичную кожаную отделку салона, предусмотрено два багажника — объем 84 л спереди и задний, вмещающий до 407 л.
В Беларуси заднеприводная версия Taycan обойдется минимум в 82 400 евро.
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Porsche расширяет гамму доступных модификаций электрического седана Taycan, который до недавнего времени в нашей стране был доступен с двухмоторными вариантами 4S, Turbo и...
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