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Базовая версия Porsche Taycan доступна для заказа в Беларуси

21.01.2021 09:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Porsche расширяет гамму доступных модификаций электрического седана Taycan, который до недавнего времени в нашей стране был доступен с двухмоторными вариантами 4S, Turbo и Turbo S. Теперь в ассортименте появилась новая базовая версия с задним приводом и одним электродвигателем.


Называется она просто Taycan, а ее дебют состоялся еще летом прошлого года в Китае. Она располагает смонтированным на задней оси синхронным электродвигателем и двумя вариантами тяговых батарей, от которых зависит его отдача. Базовый аккумулятор — на 79,2 кВт·ч: в этом случае пиковая мощность электромотора достигает 408 л. с., а пробег на одной зарядке — 431 км по циклу WLTP.


Доступна и более емкая батарея на 93,4 кВт·ч — максимальная отдача повышается до 476 л. с., а паспортный запас хода увеличивается до 484 км. С места до 100 км/ч Taycan в обоих вариантах исполнения разгоняется за 5,4 секунды. Максимальная скорость тоже одинаковая — 230 км/ч.



Как и старшие версии Taycan, базовый вариант имеет двухступенчатый редуктор, а из его отличительных особенностей — 19-дюймовые колесные диски Taycan Aero и черные анодированные тормозные суппорты. Стандартная подвеска — на стальных пружинах, опция — адаптивная пневмоподвеска, которую можно запрограммировать на автоматический подъем кузова при проезде определенных мест (наклонные въезды в гаражи, «лежачие полицейские» и т.п.). Комплектация базового Taycan предусматривает также частичную кожаную отделку салона, предусмотрено два багажника — объем 84 л спереди и задний, вмещающий до 407 л.


В Беларуси заднеприводная версия Taycan обойдется минимум в 82 400 евро.

 
 
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Porsche расширяет гамму доступных модификаций электрического седана Taycan, который до недавнего времени в нашей стране был доступен с двухмоторными вариантами 4S, Turbo и...
 
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