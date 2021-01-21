Кошка, которой позавидует каждый белорус. Из Гомеля переехала в Италию и стала музой ювелиров

Источник материала: Tut.by

Четыре года назад в жизни кошки Ягодки случилось чудо: ее, одинокую и истощенную, наши волонтеры. Пушистая (пусть и местами — в роду Ягодки явно затесался сфинкс) красавица отправилась жить к новым хозяевам во Флоренцию. А там — стала музой известных ювелиров.





Как так вышло, что морду некогда бездомной гомельской кошки решил увековечить в серебре любимый ювелир Джины Лоллобриджиды? Хозяйка Ягодки (вернее, уже Фраголины, что по-итальянски значит «клубничка»), Татьяна Фабиани, признается: история очень забавная.

— Я хотела заказать для дочки украшение ручной работы — в подарок на ее день рождения, — вспоминает она. — Обратилась в LSM Gioielli — одна из старейших во Флоренции ювелирных мастерских, которая находится на Старом Мосту (историческая часть города — Прим. LADY). Объяснила, что я хочу, для меня подготовили эскиз. Нужно было лишь встретиться и обсудить детали.

Вот только как встретиться, если в Италии — строгий карантин, и все закрыто? Татьяна решила выйти из положения так: пригласила ювелиров к себе домой.

— Тут-то они и заприметили Фраголину, — смеется она. — А дальше — одни эмоции. «Боже, какая красота! Это же не кошка, а произведение искусства!».

Итогом восхищений стало кольцо — серебро, сапфир, цитрин. И, как говорит Татьяна, это не просто украшение: такой жест ювелиров искренне растрогал всю ее семью.





— Во-первых, ручная работа, — поясняет собеседница. — Да, модель могут повторить — насколько я знаю, уже даже есть заказ, но каждое кольцо все равно будет уникальным. Во-вторых, ювелиры попытались повторить взгляд Фраги — и получилось невероятно: как бы вы не двигали кольцо, кажется, что кошка на вас смотрит. Такой вот эффект Джоконды.





Кстати, владелец мастерской Луиджи Грементьери недавно получил звание почетного ювелира Флоренции. А сама мастерская — потомственная: там проработало не одно поколение его семьи.



Тот самый ювелир



И книга, в которой сама Лоллобриджида упоминает о таланте этого человека

«Котам и детям здесь можно все»

Как оказалось, Фраголина — не единственная белорусская кошка, которая получила прописку в Италии. В той же семье Фабиани, помимо Фраги и двух итальянских котов, живет еще и Лола: она также приехала во Флоренцию из Гомеля. Но и на этом список кошачьих эмигрантов не заканчивается.

— В общей сложности мы привезли и пристроили в семьи наших друзей десяток котов, — делится Татьяна. — Как так вышло? Дело в том, что в Италии я живу 15 лет, а вообще я родом из Гомеля. Так вот, туда, в Гомель, регулярно ездит моя дочь — к бабушке. И именно там Лиза впервые увидела бездомных котов: в Италии их просто нет.

Увиденное настолько потрясло девочку, что она тут же «выдала» бабушке задание: нужно подарить дом коту. В поисках объекта для спасения бабушка и внучка наткнулись на местное общество защиты животных «Доброта» (о них мы когда-то писали ) — и это положило начало многолетней дружбе.

— Например, на свое 11-летие Лиза устроила благотворительный ужин, — вспоминает Татьяна. — К нам пришло несколько десятков гостей, которые вместо подарков принесли пожертвования для белорусских животных. Собралось около 700 евро. Все эти деньги дочка перевела на благотворительный счет объединения.

Чуть позже к волонтерству «на удаленке» подключилась и сама Татьяна.

— Приезжая в Гомель, мы забирали в «Доброте» котов, оформляли все необходимые документы и прививки и перевозили их во Флоренцию, где пристраивали в новые семьи. Как я уже сказала, в Италии нет бездомных животных, им не знакома эта проблема.

Но когда мои знакомые узнали о том, как дела обстоят в Беларуси и что у нас происходит с такими животными, они невероятно прониклись и сразу же захотели «усыновить» белорусского кота. И, надо сказать, усыновленные коты очень счастливы: их здесь очень любят. В Италии вообще особое отношение к домашним питомцам: тут считается, что котам и детям можно все, — улыбается собеседница.

На самом деле, бездомным животным абсолютно не важно, где будет их новый дом — в Италии или Беларуси: им важно лишь, чтобы их любили. Если вы готовы впустить в свое сердце кого-то пушистого и четвероногого — посмотрите на этих подопечных «Доброты»: они как раз в поиске хозяина.

Блику три года, он кастрирован и приучен к лотку. К сожалению, Блик ничего не слышит, но это совсем не помешает ему стать прилежным домашним котом: урчать у хозяина под боком и греть его холодными зимними вечерами.





А вот очаровательный Багет . Ему 10 месяцев (что по кошачьим мерками — практически младенец), он очень обаятелен и стеснителен. В списке фаворитов Багета — теплая лежанка и натуральная пища.





Этот хмурый и с виду не слишком дружелюбный красавец по имени Мажор на самом деле очень приветлив с людьми. Но не очень любит сородичей — пристраивается Мажор единственным кошачьим царем в семью.





Среди подопечных «Доброты» есть не только коты, но и и собаки. Так, ждет своего хозяина восьмилетняя Миша — собака-компаньон. Ее готовы отдать в частный дом или квартиру.





Хочет найти новый дом и трехлапый Дик . Он, говорят волонтеры, «заслуженный мастер спорта по прыжкам, артист художественного лая, слон в посудной лавке и конь в пальто — в одной морде».





Ссылки на контакты кураторов животных можно найти по гиперссылкам, а также здесь .

Если же вы пока не готовы обзавестись питомцем, но хотите помочь волонтерскому движению финансово, ищите реквизиты в описании группы .