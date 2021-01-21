Маленький кроссовер Hyundai Bayon готовится выйти на европейский рынок

Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai в скором времени расширит европейскую гамму кроссоверов — модель Bayon была анонсирована еще прошлой осенью, а сейчас корейцы поделились новой порцией тизеров новинки.





Название Bayon происходит от имени города Байонна на юго-западе Франции, а в европейской линейке кроссоверов Hyundai это будет самая доступная модель — будущий «паркетник» окажется компактнее и дешевле Kona. Судя по тизерам, Bayon получит весьма экстравагантную внешность с широким воздухозаборником спереди, узкими «бровями» ходовых огней и кормой с бумерангами фонарей, соединенных светодиодной перемычкой. Многие узлы и агрегаты переднеприводный Bayon разделит с i20 нового поколения , причем, как ожидается, у машин будут практически идентичные интерьеры.





Старт продаж в Европе запланирован на первую половину этого года, а прочую информацию о Bayon обещают обнародовать в ближайшее время — официальная премьера состоится если не на днях, то через несколько недель.





До рынка ТС Bayon, по всей видимости, не доберется — в России и Беларуси самым доступным кроссовером останется Creta, причем уже в этом году на заводе в Санкт-Петербурге начнется выпуск машины второго поколения.