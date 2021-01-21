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Маленький кроссовер Hyundai Bayon готовится выйти на европейский рынок

21.01.2021 09:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai в скором времени расширит европейскую гамму кроссоверов — модель Bayon была анонсирована еще прошлой осенью, а сейчас корейцы поделились новой порцией тизеров новинки.


Название Bayon происходит от имени города Байонна на юго-западе Франции, а в европейской линейке кроссоверов Hyundai это будет самая доступная модель — будущий «паркетник» окажется компактнее и дешевле Kona. Судя по тизерам, Bayon получит весьма экстравагантную внешность с широким воздухозаборником спереди, узкими «бровями» ходовых огней и кормой с бумерангами фонарей, соединенных светодиодной перемычкой. Многие узлы и агрегаты переднеприводный Bayon разделит с i20 нового поколения, причем, как ожидается, у машин будут практически идентичные интерьеры.


Старт продаж в Европе запланирован на первую половину этого года, а прочую информацию о Bayon обещают обнародовать в ближайшее время — официальная премьера состоится если не на днях, то через несколько недель.


До рынка ТС Bayon, по всей видимости, не доберется — в России и Беларуси самым доступным кроссовером останется Creta, причем уже в этом году на заводе в Санкт-Петербурге начнется выпуск машины второго поколения.

 
 
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Компания Hyundai в скором времени расширит европейскую гамму кроссоверов - модель Bayon была анонсирована еще прошлой осенью, а сейчас корейцы поделились новой порцией...
 
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