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SpaceX осуществила 17-й запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

21.01.2021 09:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 17-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink.

Первая ступень носителя ранее использовалась при семи запусках. До сих пор первую ступень никогда не применяли восемь раз.

Спустя приблизительно девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на плавучую платформу в Атлантическом океане. Примерно через час после запуска компания сообщила о том, что спутники выведены на орбиту/

Ранее компания уже запустила 953 спутника. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.

В декабре стало известно, что в рамках программы Starlink компания SpaceX получит от властей США субсидии на $885,5 млн для обеспечения спутниковым интернетом жителей отдаленных и сельских районов. Деньги будут перечисляться компании в течение десяти лет в формате ежемесячных платежей.

Комплект интернета Starlink, включающий маршрутизатор и самонаводящуюся на спутники тарелку с подогревом, обходится жителям США в 499 долларов при ежемесячной абонентской плате в 100 долларов. В зависимости от локации и условий установки двусторонний спутниковый интернет обеспечивает download на скорости до 130-150 Мбит/с и upload на 30-40 Мбит/с.

 
 
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Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 17-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink.
 
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