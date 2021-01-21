ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Twitter ограничил китайским дипломатам доступ к аккаунту посольства в США

21.01.2021 09:29 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт китайского посольства в США из-за оскорбительного поста про уйгуров.

На странице посольства говорилось, что благодаря политике китайских властей уйгурские женщины перестали быть «машинами для производства детей». Twitter скрыл пост спустя 24 часа, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Согласно правилам соцсети, посольство не сможет ничего публиковать в своем аккаунте, пока само не удалит недопустимое сообщение. На момент публикации новости доступ к странице дипмиссии был открыт, но последние посты датировались 9 января.

«Мы приняли меры по этому твиту из-за нарушения наших правил против дегуманизации», — пояснил представитель Twitter. В соцсети запрещена «дегуманизация группы людей на основе их религии, касты, возраста, инвалидности, серьезного заболевания, национального происхождения, расы или этнической принадлежности».

Уйгуры в Китае являются национальным меньшинством. Они населяют Синьцзян-Уйгурский автономный регион КНР и в основном исповедуют ислам. В ООН в 2018 году заявили, что китайские власти загоняют нацменьшинства, в том числе уйгуров, в лагеря. Член комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй Макдугалл утверждал, что в лагерях в обстановке секретности содержались более 3 млн этнических уйгуров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт китайского посольства в США из-за оскорбительного поста про уйгуров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хто такі Ілля Бягун, які на дзяржаўным ТБ вылівае бруд на фонды салідарнасці і штаб Ціханоўскай?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by