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Иллюстративное фото

«Прайм»

«Если камеру целенаправленно хотели спрятать, то вероятнее всего она будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя», - советует эксперт.

«Они продаются в интернете и используются для поиска волн, которые излучают и скрытые камеры», - заключил Мясоедов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру слежения Вероятность скрытой слежки в номерах отелей, съёмном жилье, офисах именно за вами нельзя назвать высокой.

Для начала необходимо ознакомиться с местом, где вы находитесь.В тёмной комнате можно включить фонарик на телефоне и пройтись лучом света по комнате. Если вы увидите где-то световые блики, то, возможно, именно там и находится скрытая камера, от стекла которой отражается свет.Стоит обратить внимание на современные технологии. Есть программы, отображающие все подключённые к интернету устройства в комнате. Они продаются свободно и легально, их можно найти через поисковики. Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие.Можно воспользоваться профессиональными средствами, например, детекторами электромагнитного излучения.