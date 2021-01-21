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Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру слежения
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Для начала необходимо ознакомиться с местом, где вы находитесь.
«Если камеру целенаправленно хотели спрятать, то вероятнее всего она будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя», - советует эксперт.
В тёмной комнате можно включить фонарик на телефоне и пройтись лучом света по комнате. Если вы увидите где-то световые блики, то, возможно, именно там и находится скрытая камера, от стекла которой отражается свет.
Стоит обратить внимание на современные технологии. Есть программы, отображающие все подключённые к интернету устройства в комнате. Они продаются свободно и легально, их можно найти через поисковики. Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие.
Можно воспользоваться профессиональными средствами, например, детекторами электромагнитного излучения.
«Они продаются в интернете и используются для поиска волн, которые излучают и скрытые камеры», - заключил Мясоедов.
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Вероятность скрытой слежки в номерах отелей, съёмном жилье, офисах именно за вами нельзя назвать высокой.
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