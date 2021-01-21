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Nokia 1.4 станет «сверхдоступным» смартфоном с большим экраном

21.01.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания HMD Global вскоре выпустит необычный по нынешним меркам смартфон — его характеристики не привлекут более-менее требовательного покупателя, зато цену можно назвать демократичной. Nokia 1.4 будет стоить менее 100 евро, но и производительность его, как следует из попавших в сеть характеристик, будет на базовом уровне.

Nokia 1.4 получит 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц — предположительно, тот же, что устанавливался в Nokia 1.3, это платформа Qualcomm QM215. Размер дисплея — 6,51 дюйма, а вот его разрешение — всего лишь HD+, объем оперативной памяти — 1 ГБ, встроенной 16 ГБ (то есть для пользователя останется минимум), наращивать ее можно с помощью карт памяти объемом до 128 ГБ.

Nokia 1.4 станет «сверхдоступным» смартфоном с большим экраном

Смартфон будет работать с двумя SIM-картами, один из слотов поддерживает 4G. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч, основная камера двойная в компоновке 8+2 Мп, фронтальная — 5 Мп. Из «плюшек» — сканер отпечатков пальцев, из недостатков — microUSB для зарядки. Работать Nokia 1.4 будет под управлением Android 10.

В продаже Nokia 1.4 может появиться в первом квартале.

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Компания HMD Global вскоре выпустит необычный по нынешним меркам смартфон — его характеристики не привлекут более-менее требовательного покупателя, зато цену можно...
 
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