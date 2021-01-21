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Демократы получили контроль над Конгрессом США

21.01.2021 10:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Демократическая партия США формально получила контроль над сенатом конгресса США после приведения к присяге трех сенаторов-демократов: Рафаэля Уорнока и Джона Оссоффа из штата Джорджия, Алекса Падилья из Калифорнии.

Они приняли присягу в зале сената через несколько часов после инаугурации нового президента США Джо Байдена, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Таким образом, сейчас республиканцы и демократы имеют равное число мест в сенате, у обеих партий по 50. Однако у демократов есть преимущество в лице вице-президента США Камалы Харрис. Она занимает пост председателя сената и может голосовать, если позиции остальных членов верхней палаты по какому-либо вопросу разделятся поровну.

В нижней палате конгресса у республиканцев также нет большинства. Таким образом, Демократическая партия США впервые с 2010 года получила формальный контроль над конгрессом.

 
 
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Демократическая партия США формально получила контроль над сенатом конгресса США после приведения к присяге трех сенаторов-демократов: Рафаэля Уорнока и Джона...
 
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