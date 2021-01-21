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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

21.01.2021 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил «Наполи» в Суперкубке Италии и помог команде завоевать этот трофей (итог матча — 2:0). Этот гол стал для португальца 760-м за клуб и сборную в официальных матчах, пишет sports.ru.


Фото: Reuters

Squawka и ряд других источников отмечают, что по этому показателю Роналду обошел экс-нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана (759 голов). И теперь установил новый рекорд мирового футбола.

Следом за ними идет бывший нападающий сборной Бразилии Пеле (757 мячей).

Однако стоит добавить, что есть и другие данные по количеству забитых мячей у Бицана, Пеле и других бомбардиров прошлых лет.

Например, по подсчетам Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Бицан забил 805 голов, экс-форвард сборной Бразилии Ромарио — 772, Пеле — 767. В этом случае Роналду пока только четвертый.
 
 
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил «Наполи» в Суперкубке Италии и помог команде завоевать этот трофей (итог матча — 2:0). Этот гол стал для португальца 760-м...
 
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