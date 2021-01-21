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Александр Нойок сменил брестское "Динамо" на российский "Оренбург"
Источник материала: Партизан
Бывший футболист брестского "Динамо" Александр Нойок подписал контракт с "Оренбургом" (Россия, Д2). Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
"Оренбург" тренирует Марцел Личка, который работал с Нойоком в Бресте. За этот клуб выступают белорусы Андрей Климович, Кирилл Капленко и Михаил Сиваков
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Бывший футболист брестского "Динамо" Александр Нойок подписал контракт с "Оренбургом" (Россия, Д2). Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
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