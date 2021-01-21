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Александр Нойок сменил брестское "Динамо" на российский "Оренбург"

21.01.2021 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший футболист брестского "Динамо" Александр Нойок подписал контракт с "Оренбургом" (Россия, Д2). Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.




"Оренбург" тренирует Марцел Личка, который работал с Нойоком в Бресте. За этот клуб выступают белорусы Андрей Климович, Кирилл Капленко и Михаил Сиваков
 
Теги: Брест
 
 
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Бывший футболист брестского "Динамо" Александр Нойок подписал контракт с "Оренбургом" (Россия, Д2). Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
 
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