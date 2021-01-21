В ПАСЕ осудили вынесение смертного приговора в Беларуси и призвали срочно ввести мораторий на казнь

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«Я очень сочувствую потерпевшим и их семьям, но я очень разочарован решением Минского областного суда, который вновь вынес смертный приговор после того, как дело в июне 2020 года пересмотрел Верховный суд, — отметил Варданян. — К сожалению, судебная система продолжает применять смертную казнь, хотя, согласно сообщениям, Национальное собрание уже одобрило первый пакет поправок, упраздняющих эту меру в Уголовном кодексе».





«Европейские стандарты прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах, независимо от тяжести совершенного преступления. Поэтому я призываю власти в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь и как можно скорее принять законодательные поправки, которые бы исключили подобный приговор из системы уголовного права Беларуси. Я верю, что решение этого вопроса позволит значительно улучшить отношения между Беларусью и Советом Европы», — подчеркнул гендокладчик ПАСЕ.





6 марта 2020 года Миноблсуд на выездном заседании в Слуцке приговорил 29-летнего жителя Слуцкого района Виктора Скрундика к смертной казни по обвинению в нескольких убийствах и покушении на убийство. В рамках того же дела 25-летний Виталий Мятеж и 33-летний Валентин Бушнин были приговорены к 22 и 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима соответственно.





Жителей Слуцкого района обвинили в убийстве двух мужчин 79 и 94 лет, а также покушении на убийство 85-летней женщины в январе 2019 года. Следствие установило, что жертв сначала душили, а затем сжигали.









30 июня коллегия Верховного суда отменила смертный приговор Скрундику, рассмотрев его кассационную жалобу, а также другие приговоры по делу. Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в Минский областной суд.





Новый процесс начался 7 сентября. На заседании 29 сентября прокурор запросил такие же меры наказания, которые были вынесены до отмены приговоров Верховным судом. 15 января Миноблсуд повторно вынес смертный приговор Виктору Скрундику, приговоры в отношении других фигурантов дела тоже остались прежними.





Беларусь — единственная в Европе страна, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.