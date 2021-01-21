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Серьезная авария на проспекте Независимости: есть пострадавшие, движение затруднено

21.01.2021 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Независимости утром 21 января. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото: ГАИ

Происшествие случилось около станции метро «Борисовский тракт». Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, медики и спасатели.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Движение транспорта на данном участке серьезно затруднено.

(Будет дополнено.)

 
 
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Происшествие случилось около станции метро «Борисовский тракт».
 
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