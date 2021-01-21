Серьезная авария на проспекте Независимости: есть пострадавшие, движение затруднено

Источник материала: Tut.by

Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Независимости утром 21 января. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось около станции метро «Борисовский тракт». Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, медики и спасатели.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Движение транспорта на данном участке серьезно затруднено.

(Будет дополнено.)