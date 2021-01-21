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Серьезная авария на проспекте Независимости: есть пострадавшие, движение затруднено
Источник материала: Tut.by
Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Независимости утром 21 января. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Происшествие случилось около станции метро «Борисовский тракт». Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, медики и спасатели.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Движение транспорта на данном участке серьезно затруднено.
(Будет дополнено.)
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Происшествие случилось около станции метро «Борисовский тракт».
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