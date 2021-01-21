Galaxy Note - все? Инсайдер рассказал о закрытии знаменитой серии смартфонов Samsung

Источник материала: Tut.by

Известный инсайдер Ice universe, в репутации и точности прогнозов которого в Сети не сомневаются, подтвердил слухи о закрытии линейки смартфонов Galaxy Note от Samsung.



Galaxy Note20 Ultra

Сетевой информатор опубликовал в Twitter картинку с надписью The End и подписью Galaxy Note. Слухи о том, что в компании пойдут на такой шаг, ходят в Сети уже давно, но особенно часто об этом стали говорить несколько месяцев назад. Таким образом, последними представителями успешной серии могут стать прошлогодние Galaxy Note20 и Note20 Ultra ( наш обзор ).

Важно! Официально в Samsung эту информацию пока не комментировали. То есть ни опровержения, ни подтверждения «слива» на данный момент нет. С анонсом Galaxy S21 Ultra, который получил поддержку S Pen, в компании лишь добавили, что собираются расширять присутствие S Pen в будущем и на другие гаджеты. Но опять же — о закрытии серии Galaxy Note речи не шло.

В общем, относиться к этой информации пока стоит настороженно — лучше всего дождаться официальных комментариев Samsung.