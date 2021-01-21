Источник материала: Хартия'97

Германия выступила против «Газпрома» Кирилл Сазонов, «Обозреватель»

21.01.2021, 10:06

Никто не хочет попасть под санкции США.

Немцы против Газпрома? Уже да! Еще один характерный звоночек для Кремля, который буквально сегодня гордо заявлял, что "Северный поток-2" будет достроен. Пафосно так заявлял, уверенно.

Так вот, компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте строительства этого газопровода. Причину озвучили - не хотят рисковать попасть под санкции США. Более того, компания уже сообщила американским властям о том, что будет следовать нормам американского закона PEESCA "О защите энергетической безопасности Европы". Дабы не сомневались в лояльности.

Изюминка новости в том, что компания это немецкая. То есть создание какого-то федерального фонда поддержки и заявление Меркель о том, что даже арест Навального не заставит ФРГ отказаться от этого проекта не внушили расчетливым немецким бизнесменам чувства безопасности. Американские санкции это, знаете ли, неприятная штука. Даже для европейского бизнеса с серьезными друзьями.

Кирилл Сазонов, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .