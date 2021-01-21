ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Германия выступила против «Газпрома»

21.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Германия выступила против «Газпрома»

  • Кирилл Сазонов, «Обозреватель»
  • 21.01.2021, 10:06
Германия выступила против «Газпрома»

Никто не хочет попасть под санкции США.

Немцы против Газпрома? Уже да! Еще один характерный звоночек для Кремля, который буквально сегодня гордо заявлял, что "Северный поток-2" будет достроен. Пафосно так заявлял, уверенно.

Так вот, компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте строительства этого газопровода. Причину озвучили - не хотят рисковать попасть под санкции США. Более того, компания уже сообщила американским властям о том, что будет следовать нормам американского закона PEESCA "О защите энергетической безопасности Европы". Дабы не сомневались в лояльности.

Изюминка новости в том, что компания это немецкая. То есть создание какого-то федерального фонда поддержки и заявление Меркель о том, что даже арест Навального не заставит ФРГ отказаться от этого проекта не внушили расчетливым немецким бизнесменам чувства безопасности. Американские санкции это, знаете ли, неприятная штука. Даже для европейского бизнеса с серьезными друзьями.

Кирилл Сазонов, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никто не хочет попасть под санкции США.
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД: Белорусских граждан нет среди погибших и пострадавших от взрыва в Мадриде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by