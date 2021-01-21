Источник материала: Хартия'97

«Шпиц — единственное существо, которому Лукашенко может доверять» 21.01.2021, 9:59

Фото: ТАСС

Это одно из свидетельств полной изоляции и краха диктатора.

Видеокадры, сделанные на Крещение, свидетельствуют о полнейшей изоляции Лукашенко, заявил сайту «БП» член политсовета ОГП Лев Марголин.

– Лукашенко так и не отреагировал на отмену чемпионата мира по хоккею в Минске, хотя, очевидно, эта тема его будоражит.

– Ему просто нечего сказать. У нас же принято так: если тема неприятная, то ее официальные лица и СМИ игнорируют, как будто ее и нету. Это характерно и для Лукашенко, и для Путина, для которого Навального не существует. Вот арестовали «пациента», а пресс-секретарь президента России отвечает вопросом на вопрос: «Его в Германии задержали?»

И там, и там логика такая: если не знаешь, что сказать, – лучше промолчать.

– Вместо реакции Лукашенко на перенос чемпионата по хоккею пропаганда опубликовала видеокадры о том, как на Крещение тот проводит время со шпицем. Собака все чаще попадает в объектив вместе с правителем. Это пиар-ход?

– Не думаю. Вполне естественно, что человек, который никому не доверяет и у которого в какой-то степени возможно есть мания преследования, все чаще и чаще будет появляться с собакой.

Это свидетельство полнейшего одиночества. Я делаю для себя вывод, что шпиц – единственное существо, которому Лукашенко может безоглядно доверять. Все остальные, даже те, кто на него работают, видимо доверием уже не пользуются.

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