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В Минске на проспекте Независимости произошла массовая авария

21.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске на проспекте Независимости произошла массовая авария

  • 21.01.2021, 9:51
В Минске на проспекте Независимости произошла массовая авария

Движение по проспекту затруднено.

Из разных источников поступает информация о ДТП с серьезными последствиями на проспекте Независимости (район станции метро «Борисовский тракт»), случившемся сегодня утром. На видео, присланных очевидцами, можно рассмотреть как минимум четыре легковушки, ставшие участниками аварии, сообщает onliner.by.

Авария произошла на участке проспекта напротив Восточного кладбища — среди столичных водителей место известно как опасное. Мы неоднократно указывали на проблему данного участка, на отсутствие разделительного ограждения.

На место происшествия выехало две машины скорой помощи, для устранения последствий столкновения прибыли спасатели. В Минской ГАИ подтвердили факт ДТП, движение транспорта на данном участке серьезно затруднено.


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Теги: Минск
 
 
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