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Импичмент Трампа: в Белом доме рассказали о решении Байдена
Источник материала: Хартия'97
Импичмент Трампа: в Белом доме рассказали о решении Байдена
Информацию озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Президент США Джо Байден предоставит Сенату самому принимать решения по дальнейшим действиям в отношении импичмента Дональда Трампа.
Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает
По ее словам, Байден собирается оставить сенаторам технические вопросы, касающиеся времени и особенностей процедуры.
«Мы уверены, что, как и американский народ, Сенат также может решать одновременно несколько задач — он может выполнять свои конституционные обязательства, в то же время продолжая заниматься проблемами американских людей», — добавила Псаки.
Она не рассказала об отношении Байдена к идее запретить Трампу вновь баллотироваться на пост главы государства.
13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после штурма Конгресса его сторонниками, в результате которого погибли пять человек. Теперь вопрос импичмента рассмотрит Сенат — высшая палата Конгресса.
Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру импичмента объявили после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — он просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын демократа Джо Байдена Хантер.
Президента США обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена, Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.
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Информацию озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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