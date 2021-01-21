Источник материала: Хартия'97

Импичмент Трампа: в Белом доме рассказали о решении Байдена 21.01.2021, 9:33

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Дональд Трамп

Фото: EPA

Информацию озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент США Джо Байден предоставит Сенату самому принимать решения по дальнейшим действиям в отношении импичмента Дональда Трампа.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает nv.ua .

По ее словам, Байден собирается оставить сенаторам технические вопросы, касающиеся времени и особенностей процедуры.

«Мы уверены, что, как и американский народ, Сенат также может решать одновременно несколько задач — он может выполнять свои конституционные обязательства, в то же время продолжая заниматься проблемами американских людей», — добавила Псаки.

Она не рассказала об отношении Байдена к идее запретить Трампу вновь баллотироваться на пост главы государства.

Tune in for the first press briefing of the Biden-Harris Administration with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/psa19eCLQa — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2021

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после штурма Конгресса его сторонниками, в результате которого погибли пять человек. Теперь вопрос импичмента рассмотрит Сенат — высшая палата Конгресса.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру импичмента объявили после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — он просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын демократа Джо Байдена Хантер.

Президента США обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена, Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.

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