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Импичмент Трампа: в Белом доме рассказали о решении Байдена

21.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Импичмент Трампа: в Белом доме рассказали о решении Байдена

  • 21.01.2021, 9:33
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Импичмент Трампа: в Белом доме рассказали о решении Байдена
Дональд Трамп
Фото: EPA

Информацию озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент США Джо Байден предоставит Сенату самому принимать решения по дальнейшим действиям в отношении импичмента Дональда Трампа.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает nv.ua.

По ее словам, Байден собирается оставить сенаторам технические вопросы, касающиеся времени и особенностей процедуры.

«Мы уверены, что, как и американский народ, Сенат также может решать одновременно несколько задач — он может выполнять свои конституционные обязательства, в то же время продолжая заниматься проблемами американских людей», — добавила Псаки.

Она не рассказала об отношении Байдена к идее запретить Трампу вновь баллотироваться на пост главы государства.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после штурма Конгресса его сторонниками, в результате которого погибли пять человек. Теперь вопрос импичмента рассмотрит Сенат — высшая палата Конгресса.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру импичмента объявили после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — он просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын демократа Джо Байдена Хантер.

Президента США обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена, Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.

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Информацию озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
 
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