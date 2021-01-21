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«Дни его сочтены, уход с поста — вопрос времени»
Источник материала: Хартия'97
«Дни его сочтены, уход с поста — вопрос времени»
Силовики сами сливают записи разговоров в МВД и КГБ, предчувствуя скорый конец режима.
Опубликованная в СМИ запись, на которой экс-глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев говорит об устранении журналиста Павла Шеремета, станет последней каплей для режима Лукашенко. Его политика будет признана мировым сообществом террористической. Такой прогноз для
Ранее бельгийское СМИ EUObserver опубликовало запись 2012 года, где
«Несколько дней назад эксперты подтвердили, что на записи — действительно голос Зайцева. Теперь в Европе готовят материалы о признании Лукашенко террористом, а его режима — террористическим. Вероятно, Украина, где был убит Шеремет, тоже предпримет действия. Россия тоже вряд ли захочет дружить с тем, кого весь мир считает террористом. Теперь станет полностью нерукопожатным. Дни его сочтены, уход с поста — вопрос времени», — сказал Дмитрий Болкунец.
Он отметил, что участившиеся сливы записей с голосами силовиков устраивают сами представители силовых структур, предчувствуя скорый конец режима Лукашенко.
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Силовики сами сливают записи разговоров в МВД и КГБ, предчувствуя скорый конец режима.
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