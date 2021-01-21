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«Дни его сочтены, уход с поста — вопрос времени»

21.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Дни его сочтены, уход с поста — вопрос времени»

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  • 21.01.2021, 9:17
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«Дни его сочтены, уход с поста — вопрос времени»
фото: Василий Федосенко
Reuters

Силовики сами сливают записи разговоров в МВД и КГБ, предчувствуя скорый конец режима.

Опубликованная в СМИ запись, на которой экс-глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев говорит об устранении журналиста Павла Шеремета, станет последней каплей для режима Лукашенко. Его политика будет признана мировым сообществом террористической. Такой прогноз для ura.news сделал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Ранее бельгийское СМИ EUObserver опубликовало запись 2012 года, где Зайцев обсуждает покушение на журналиста Павла Шеремета. Зайцев рассуждает об его устранении и говорит о существовании банковского счета, на который по распоряжению Лукашенко переводятся средства для покрытия расходов на спецоперации по убийству Шеремета и других критиков правителя Беларуси.

«Несколько дней назад эксперты подтвердили, что на записи — действительно голос Зайцева. Теперь в Европе готовят материалы о признании Лукашенко террористом, а его режима — террористическим. Вероятно, Украина, где был убит Шеремет, тоже предпримет действия. Россия тоже вряд ли захочет дружить с тем, кого весь мир считает террористом. Теперь станет полностью нерукопожатным. Дни его сочтены, уход с поста — вопрос времени», — сказал Дмитрий Болкунец.

Он отметил, что участившиеся сливы записей с голосами силовиков устраивают сами представители силовых структур, предчувствуя скорый конец режима Лукашенко.

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Силовики сами сливают записи разговоров в МВД и КГБ, предчувствуя скорый конец режима.
 
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