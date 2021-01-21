Эти дети не умеют слышать, но поют песни

Источник материала: Sputnik Беларусь

Он появился благодаря Татьяне Щемеровой. Эта женщина родилась в Бобруйске в семье неслышащих, а сама оказалась здоровым ребенком.

Всю свою жизнь Татьяна наблюдала за своими родителями, с какими проблемами они сталкиваются, что думают о себе и окружающих. И вот с такой невероятной любовью к неслышащим 25 лет назад она пришла в бобруйскую школу-интернат для детей с нарушением слуха. А недавно сюда приехала корреспондент Sputnik Юлия Балакирева.

Знакомство

"А как вы про нас узнали?" – спросила у меня Татьяна, как только мы с ней встретились.

Мы находимся в классе. Я сижу за партой на небольшом стульчике, что кажется мне невероятно милым. На душе тепло. За окном светит солнце, что создает особую атмосферу.

© Sputnik Юлия Балакирева Неслышащие дети такие, как и все, уверена Татьяна.

"Мне рассказала о вас коллега. Я как раз специализируюсь на социальной теме. Пишу про людей с инвалидностью. Ищу интересных героев", - постаралась объяснить я.

"Но наши дети такие, как и все. Очень бы хотелось, чтобы это прозвучало в материале", - посмотрела на меня Татьяна.

Она призналась, что обычно про кружок вспоминают ко Дню инвалида, а в другие дни все молчат. От этого грустно и обидно, ведь эти дети ничем не отличаются от остальных: у них тоже есть свой характер, свои интересы и проблемы – все, как у всех.

Пока мы разговариваем, в класс периодически заглядывают дети. Нас отвлекают, но Татьяна не злится. Она участливо, по-матерински этим детям что-то объясняет и дает указания. Я замечаю, что у нее добрые глаза.

Репетиция

Такие школы, в которых учатся дети с нарушением слуха, есть в каждой области и в Минске. В Могилевской области она одна.

© Sputnik Юлия Балакирева В Могилевской области школа для детей с нарушением слуха одна: она находится в Бобруйске

По большому счету это обычная школа, в которой проходят уроки для детей, которые не слышат или плохо слышат. Кроме того, они здесь живут, а на выходные ездят к своим родным.

Такие кружки, как ведет Татьяна, есть не везде. Можно сказать, что это уникальный опыт. Кстати, называется кружок "Лучики надежды". Каждый ребенок, который приходит сюда, получает надежду, что он сможет узнать самого себя получше и раскрыть свои таланты.

… После разговора в классе мы направляемся в актовый зал. Сейчас будет проходить репетиция. Я впервые вижу этих детей. Надо сказать, компания собралась разношерстная. Перед нами стоят как совсем маленькие дети, которые очень стараются и смущаются, так и подростки.

Они к делу уже относятся иначе. Для них это как дружеская тусовка. Подростки переглядываются, шутят и при любой возможности стараются отойти поболтать.

Татьяна дает небольшие указания и садится в передних рядах, чтобы подсказывать жесты. Звучит песня, в которой девочка рассказывает о своем особенном брате. В ней настолько трогательные фразы, что я, как человек сентиментальный, чувствую, что моя душа начинает откликаться, глядя на этих искренних детей на сцене.

Они в этот момент стараются передать содержание песни с помощью жестов и сделать это синхронно.

Когда репетиция закончилась, Татьяна рассказала, что все песни на жесты переводит сама. Оказывается, есть три вида жестов – калькирующие, разговорные и художественные.

"Каждое слово песни обрамляется жестом, значение которого совпадает со значением слова. Но скучная механическая последовательность жестов необязательна. Возможны импровизация, штрих, неожиданная закорючка, яркий образ, театральность жеста", - рассказывает Татьяна.

© Sputnik Юлия Балакирева Во время репетиций Татьяна садится в передних рядах, чтобы подсказывать детям жесты

"Мы не можем использовать только калькирующие жесты, потому что у песни не будет смысла. Поэтому используем жесты-синонимы. Ребенок должен установить цепочку "жест-смысл-слово". Как только он воспримет это слово, он начинает его запоминать", - поясняет она.

Истории

Жестовой песней может заниматься не каждый. В памяти Татьяны – ворох историй, когда она замечала в школе яркого ребенка, приглашала его в кружок, а потом выяснялось, что пение – это не его. Или когда он приходил в кружок, загорался, как спичка, и так же быстро гас.

"А были случаи, когда у ребенка, наоборот, ничего не получалось. Помню мальчика из семьи слышащих, который плохо общался жестами. Очень долго мы с ним занимались. Но через труд и усердие пришел опыт. Сейчас этот парень работает в Доме культуры - решил свою жизнь связать с музыкой", - говорит Татьяна.

Иногда все решает не случай, а родители. Однажды Татьяна пригласила в кружок девочку. Тут же ей позвонила мама, которая была категорически против. Девочка слышала, хоть и слабо, и ее семья не хотела, чтобы она учила жесты.

"Спустя время у нас в школе был праздник, на который пришла эта семья. Ко мне подошла мама девочки и стала умолять: "Пожалуйста, возьмите моего ребенка к себе в кружок. Она дома мне покоя не дает: встанет перед зеркалом и машет руками. Пусть она придет к вам и научится правильным жестам", - вспоминает Татьяна.

Мысли и чувства

Артисты жестовой песни много где выступают. Это и белорусские конкурсы, и зарубежные. Среди них самым престижным считается республиканский "Вяселкавы карагод", который проходит раз в три года. Как и меня, песни этих детей трогают судей. Поэтому они занимают победные места.

© Sputnik Юлия Балакирева Во время исполнения песен дети используют не только калькирующие жесты, но и жесты-синонимы

"А однажды в Бобруйске мы провели уникальный эксперимент. На сцене городского театра выступили дети и взрослые без слуха и зрения. Получился инклюзивный проект", - рассказывает руководитель кружка.

Татьяна – человек большой души. Она относится к детям без шаблонов. Меня особенно поразил тот факт, что в школе проводятся самые настоящие дискотеки. Дети не слышат, но ходят на дискотеку.

"Все удивляются: как это? Но наши дети очень любят музыку. В свое время в школе был даже танцевальный ансамбль "Весялiнка"… У этих детей очень развито чувство ритма. Если один орган не работает, он компенсируется другим. На дискотеке, когда колонки стоят на полу, от них исходит вибрация, дети ее чувствуют и под ритм танцуют", - поясняет Татьяна.

Побывав в этой школе, я убедилась в том, что кружок уникален. Но не только за счет своих песен. Если посмотреть глубже, этим детям невероятно повезло – они встретили на своем пути человека, который верит в них, относится к ним с добротой и терпением. Это дает надежду, что дети вырастут и постараются быть такими же. Поэтому лучиков надежды и добра в мире станет больше.

Прощаясь, Татьяна процитировала стихотворение. Мне показалось, оно очень напоминает ее жизнь:

"Моя судьба – до последней черты

в особой стране людской глухоты

учить слышать мир, кому не дано,

и в этом, я знаю, призванье мое.

Очень важно глухим в это верить и знать,

что имеют они шансы все на успех.

Мир один, он большой, он подарен для всех.

Пусть общаются в нем без преград, без помех

тот, кто слышит и нет – любой человек".