Глобальные бизнес-тренды, которые помогут вам обойти конкурентов

Источник материала: ProBusiness



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Решили вспомнить о важных тенденциях, которые сохранят актуальность в ближайшем будущем. Как они повлияют на ваш бизнес? Что нужно сделать уже сегодня, чтобы завтра не остаться позади конкурентов? Читайте об этом в наших статьях и берите идеи себе на заметку!

Гиперавтоматизация, композитная бизнес-архитектура, совокупный опыт — вот лишь часть глобальных технологических трендов, которые выявило недавнее исследование Gartner. Эти явления изменят сами принципы ведения бизнеса, поскольку объединят изменившееся поведение покупателей и современные технологии. Например, это можно сказать о таком явлении, как совокупный опыт.

«Совокупный опыт объединяет опыт клиента, работника, пользователя и среду мультимодального опыта. Организациям нужно вырабатывать стратегии совокупного опыта, так как взаимодействие людей становится все более мобильным, виртуальным и децентрализованным. В частности — из-за пандемии COVID-19».

И, разумеется, на новый уровень выходят вопросы глобальной безопасности.

«Важность конфиденциальности растет, но вместе с этим растут и возможности ее применения. Например, можно, с одной стороны, конфиденциально анализировать данные сторонних пользователей, а с другой — распространять данные без предоставления в них частной информации».

Ознакомиться с другими глобальными технологическими трендами вы можете, прочитав статью по ссылке .

Продолжающийся экономический кризис меняет поведение покупателей по всему миру. Люди начинают более избирательно подходить к расходам, все чаще отказываются от предметов роскоши, активно пользуются акциями и скидками. Торговля переживает новый виток в отношениях между продавцами и потребителями товаров. И тот, кто знает, как «зацепить» клиента сегодня — заработает больше.



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Вот лишь несколько решений, которые подойдут большинству продуктовых бизнесов:

«Работайте с двойным месседжем: демонстрируйте, что товары той же или очень близкой ценовой категории можно получить у вас, не теряя при этом удовольствия от shopping experience на высоком уровне (обстановка, сервис, качество). Другой вариант, чуть более рискованный, — продвигать именно shopping experience как ценность, рассчитывая на то, что люди предпочтут купить меньше, но в более приятной обстановке (в том числе — онлайновой)».

«Попробуйте делать в коммуникациях ставку на то, что предлагаемые вами товары или услуги легко адаптируются под разные ситуации, имеют большой спектр применения, трансформируются при необходимости. Словом, во-первых, решают сразу несколько проблем, а во-вторых, будут решать их всегда (ну, или хотя бы долго). Это может оказаться самым ценным УТП в нынешней ситуации».

О 13 особенностях покупателей, которые вынуждены тратить меньше (и грамотных ответных действиях бизнеса), можете прочитать в этом материале.

Два вечных вопроса: какую идею взять за основу своего бизнеса и где найти деньги на ее развитие? Отношения стартапов и инвесторов всегда были динамичной средой, чутко реагирующей на тенденции рынков. 2020 год внес в эту среду свои корректировки.

«Инвестиционные фонды наблюдают сейчас за стартапами в высокотехнологичных сферах: от B2B SaaS-решений до робототехники. Интересны также области, которые только начинают движение к диджитализации: например, логистика, банкинг или строительство. В таких сферах есть вероятность войти в самом начале их роста и "прокатиться" на волне тренда, пока туда не пришли другие инвесторы».



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Один из вариантов быстро получить деньги от инвестора — продать ему долю в компании еще «на старте».

«Многие стартапы начинают фандрайзинг, когда проект еще не приносит прибыли. Инвестиция в стартап на ранней стадии — это ставка на то, что он сможет быстро расти и качественно развиваться. В обмен на венчурные вложения фонд "покупает" долю в компании и ожидает на этапе выхода из инвестиции получить сумму, во много раз превосходящую первоначальное вложение. Самой желанной прибыльностью считается прибыль выше 10х от общей суммы инвестиции. Вкладывая деньги, любой инвестор ожидает от стартапа роста ключевых показателей, масштабирования и выхода на международные рынки».

О том, в каких направлениях сейчас крутятся самые большие деньги и как грамотно взаимодействовать с инвесторами, чтобы не попасть в «рабство», читайте в полной версии статьи .

Еще один глобальный тренд, кардинально меняющий ситуацию на рынке труда, — повсеместная автоматизация и роботизация. Многие полагают, что бездушные машины оставят миллионы людей без работы и средств к существованию. Но это не совсем так.

Соучредитель и генеральный директор Slamcore Оуэн Николсон утверждает:

«Вопреки некоторым убеждениям, я вижу, что роботы создадут огромное количество новых рабочих мест в будущем. 50 лет назад дизайнер веб-сайтов, влоггер или архитектор баз данных были невообразимы, а в течение следующих 50 лет мы увидим появление многих новых типов работы».



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При этом некоторые профессии все же «пойдут под нож». Это неизбежная часть процесса изменений рынка труда.

Так, американская корпорация Brain Corp заявила, что спрос на роботов-уборщиков с поддержкой BrainOS резко вырос на фоне кризиса COVID-19, а их розничное использование выросло на 24% только в апреле 2020 года. «Значительный процент этого всплеска — 68% — приходится на дневное время, что свидетельствует о том, что предприятия чаще убирают и используют технологию в пиковые часы», — рассказал для VentureBeat исполнительный директор Brain Corp Мишель Спруйт.

Какие еще профессии окажутся под угрозой, а где стоит ждать всплеска новых, ранее не существовавших видов деятельности, — узнаете, прочитав этот материал.

Умение улавливать тренды ― один из наиболее эффективных навыков для предпринимателя. Даже если у вас есть свой уникальный продукт, при помощи которого вы планируете менять привычки и поведение людей, делать это на уже «прогретой» трендами почве гораздо легче. Один из авторов видеоподкаста Trend Rangers рассказал об актуальных трендах 2020 года, которые можно использовать в бизнесе прямо сейчас.



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«Важен даже не столько сам тренд. Важно понимание того, как люди будут воспринимать те или иные события и, главное, как они будут взаимодействовать друг с другом, какой вид контента потреблять. Бизнесу это может помочь:

В понимании того, какие продукты стоит делать сегодня

В построении бизнес-модели

В изменении HR-бренда компании под новое поколение сотрудников

В коммуникации с клиентами

В достижении желаемого уровня продаж».

Одним из самых важных набирающих популярность трендов автор считает зерокодинг.

«0-code, или No-code — это тренд на создание новых решений и продуктов, проверку бизнес-гипотез и автоматизацию работы команды или даже целой компании только за счет готовых решений, без написания кода. Такой образ мышления может снизить для продукта показатели Time to market (время выхода на рынок) и Cost to market (стоимость на рынке) в 10–20 раз для абсолютного большинства новых идей».

Более подробно обо всех пяти трендах, которые можно использовать уже прямо сейчас, можете узнать в полной версии статьи .

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