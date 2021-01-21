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Крупная авария в Буда-Кошелево попала на видео
Источник материала: Навiны
В сети появились кадры-свидетельства крупного дорожно-транспортного происшествия в Буда-Кошелево.
В опубликованном ролике видно, как автобус врезается в стоящий на обочине автомобиль, тот таранит впереди стоящую легковушку, как бильярдный шар выбивая ее на встречку под фургон.
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В сети появились кадры-свидетельства крупного дорожно-транспортного происшествия в Буда-Кошелево.
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