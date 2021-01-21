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От СК и Генпрокуратуры требуют расследовать факты из обнародованной ByPOL аудиозаписи

21.01.2021 10:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский Хельсинкский комитет обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру по факту появления аудиозаписи с человеком, чей голос похож на голос заместителя министра внутренних дел Карпенкова, опубликованной 15 января 2021 года на YouTube-канале инициативы ByPOL.

От СК и Генпрокуратуры требуют расследовать факты из обнародованной ByPOL аудиозаписи
Фото носит иллюстративный характер

Как отмечает БХК, на этой записи среди прочего упоминается, как был убит Александр Тарайковский, идет речь о создании лагерей для протестующих и дается карт-бланш на применение к ним силы.

С учетом информации, прозвучавшей на аудиозаписи, правозащитники требуют у Следственного комитета и Генеральной прокуратуры возбудить по факту смерти Александра Тарайковского уголовное дело и провести всестороннее, полное, объективное и оперативное расследование данного преступления.

При этом обеспечить максимальное информирование общественности о любых процессуальных решениях, принятых по данному уголовному делу.

«Дать правовую оценку высказываниям лица, идентифицированного как заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков, которые, на наш взгляд, следует квалифицировать как приготовление к совершению преступлений против безопасности человечества», — отмечают правозащитники.

Они также требуют «принять все возможные меры в рамках компетенции по недопущению реализации планов, влекущих грубейшие нарушения норм прав человека и международных обязательств Республики Беларусь».

Ранее Белорусский Хельсинкский комитет и правозащитный центр «Весна» обратились к спецдокладчикам ООН по поводу аудиозаписи с планами по ужесточению действий в отношении протестующих.

В пресс-службе МВД опубликованную аудиозапись БелаПАН комментировать отказались, назвав ее фейком.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская разместила видеообращение, в котором сообщила, что опубликованная аудиозапись уже отправлена в конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и «другим международным партнерам». Со своей стороны экс-дипломат, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил, что организация передаст запись, в частности, в Совбез ООН и Совет ЕС.

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Белорусский Хельсинкский комитет обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру по факту появления аудиозаписи с человеком, чей голос похож на голос...
 
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