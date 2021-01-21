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МАЗ успешнее продает в России автобусы, чем грузовики
Источник материала: Навiны
Продукция Минского автомобильного завода занимает четвертое место на российском рынке новых автобусов.
Как отмечает «АВТОСТАТ», всего в прошлом году было продано 13,2 тысячи новых автобусов (без учета LCV). Рынок в сравнении с 2019-м просел на 5%.
Топ-5 марок выглядит так:
Сообщается, что ни одна модель белорусского производителя не вошла в пятерку самых востребованных на рынке — здесь в основном лидируют автобусы «ПАЗ».
Ранее сообщалось, что
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Продукция Минского автомобильного завода занимает четвертое место на российском рынке новых автобусов.
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