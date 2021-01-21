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МАЗ успешнее продает в России автобусы, чем грузовики

21.01.2021 10:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Продукция Минского автомобильного завода занимает четвертое место на российском рынке новых автобусов.

МАЗ успешнее продает в России автобусы, чем грузовики
Фото носит иллюстративный характер

Как отмечает «АВТОСТАТ», всего в прошлом году было продано 13,2 тысячи новых автобусов (без учета LCV). Рынок в сравнении с 2019-м просел на 5%.

Топ-5 марок выглядит так:

  1. «ПАЗ» — 6 348 автобусов (-21%);
  2. «ЛИАЗ» — 2 514 (+56%);
  3. «НЕФАЗ» — 1 551 (+47%);
  4. «МАЗ» — 693 (+49%);
  5. «КАВЗ» — 423 (-0,2%).

Сообщается, что ни одна модель белорусского производителя не вошла в пятерку самых востребованных на рынке — здесь в основном лидируют автобусы «ПАЗ».

Ранее сообщалось, что «МАЗ» стал меньше продавать своих новых грузовиков в России.

 
 
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Продукция Минского автомобильного завода занимает четвертое место на российском рынке новых автобусов.
 
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