Белорусский рубль дорожает ко всем валютам корзины

Источник материала: Onliner

Доллар и евро покачиваются на волнах сибирской нефти, а наш рубль старается, чтобы не разорвало резонансом. Вчера день выдался относительно спокойный: западные валюты дешевели, восточная еле заметно росла. Наблюдаем, откуда придет волна сегодня.

С утра доллар сбросил еще 0,58 копейки, торгуется по 2,5333.

Евро потерял 0,69 копейки. Его покупают и продают по 3,0784.

Российский рубль подешевел на 0,19 копейки. Стоит пока 3,4597 за сотню.

В среду доллар потерял 0,31 копейки и стал стоить 2,5509 рубля. Евро вырос на 0,24 копейки, до 3,0869. Сотня российского рубля прибавила 0,64 копейки и стала торговаться на уровне 3,4592.