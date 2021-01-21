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Белорусский рубль дорожает ко всем валютам корзины
Источник материала: Onliner
Доллар и евро покачиваются на волнах сибирской нефти, а наш рубль старается, чтобы не разорвало резонансом. Вчера день выдался относительно спокойный: западные валюты дешевели, восточная еле заметно росла. Наблюдаем, откуда придет волна сегодня.
С утра доллар сбросил еще 0,58 копейки, торгуется по 2,5333.
Евро потерял 0,69 копейки. Его покупают и продают по 3,0784.
Российский рубль подешевел на 0,19 копейки. Стоит пока 3,4597 за сотню.
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