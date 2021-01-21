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Белорусский рубль дорожает ко всем валютам корзины

21.01.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Доллар и евро покачиваются на волнах сибирской нефти, а наш рубль старается, чтобы не разорвало резонансом. Вчера день выдался относительно спокойный: западные валюты дешевели, восточная еле заметно росла. Наблюдаем, откуда придет волна сегодня.

С утра доллар сбросил еще 0,58 копейки, торгуется по 2,5333.

Евро потерял 0,69 копейки. Его покупают и продают по 3,0784.

Российский рубль подешевел на 0,19 копейки. Стоит пока 3,4597 за сотню.

В среду доллар потерял 0,31 копейки и стал стоить 2,5509 рубля. Евро вырос на 0,24 копейки, до 3,0869. Сотня российского рубля прибавила 0,64 копейки и стала торговаться на уровне 3,4592.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар и евро покачиваются на волнах сибирской нефти, а наш рубль старается, чтобы не разорвало резонансом. Вчера день выдался относительно спокойный: западные...
 
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