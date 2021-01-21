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В субботу на «Заре» состоится второй этап трековых гонок Parimatch #IceRacing (видео)

21.01.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Зимний цикл соревнований по автомобильным трековым гонкам Parimatch #IceRacing продолжится в субботу, 23 января, на стадионе «Заря» (д. Прилесье, Стайки). Заявлены участники в классах «Легенды СССР», «Лайт», «Супер плюс»: заезды в классах чередуются, каждый заезд длится четыре круга. В первой гонке серии победителями стали Владимир Горлач и Артур Горбач: удастся ли им закрепить лидерство в чемпионате?

Новый автоспортивный комплекс «Заря» оснащен трибунами с навесом, также на месте будут организованы точки питания и кофе. Организаторы пообещали, что все зрители смогут попасть в технический парк и посмотреть на автомобили.

Вход зрителей будет открыт с 11:00, официальное открытие и заезды по сетке начинаются в 12:00 и после них — около 15:00 — финальные заезды в классах. Окончание соревнований — 15:30.

Любители автоспорта, у которых не получится наблюдать за гонками живьем, могут посмотреть прямую трансляцию соревнований на сервисе voka.tv.

Кстати, вот как прошел первый этап соревнований.

Стадион «Заря» расположен в нескольких километрах от Минска, координаты для навигатора: N 53.821577 E 27.747250. Организаторы соревнований рекомендуют следовать к указанной точке на навигаторе, так как автоспортивный комплекс довольно обширный — легко заблудиться.

Билеты можно будет приобрести на входе: стоимость для взрослых — 15 рублей, детям до 6 лет вход бесплатный, с 6 до 12 лет — детский билет стоит 8 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Зимний цикл соревнований по автомобильным трековым гонкам Parimatch #IceRacing продолжится в субботу, 23 января, на стадионе «Заря» (д. Прилесье, Стайки). Заявлены участники...
 
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