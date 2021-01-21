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OnePlus и Oppo немного объединятся
Источник материала: Onliner
Бренды OnePlus и Oppo приняли решение объединить свои отделы R&D, которые занимаются разработками новых технологий. При этом устройства компаний сохранят индивидуальность, также они будут отличаться по характеристикам и программным возможностям. Об этом сообщил информированный источник.
Подобный подход нельзя назвать новым, нечто похожее можно наблюдать в тандеме Xiaomi и Redmi,
О том, что OnePlus и Oppo хотят объединить R&D-отделы, информация появилась еще летом 2020 года. Видимо, стороны смогли достичь соглашения. Считается, что от партнерства компании выиграют. Стоит напомнить, что OnePlus и Oppo входят в состав конгломерата BBK Electronics (как и Vivo, Realme и iQOO).
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Бренды OnePlus и Oppo приняли решение объединить свои отделы R&D, которые занимаются разработками новых технологий. При этом устройства компаний сохранят...
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