Зумер Владислав Халимоненко: «В 22 женился на девушке с ребенком и счастлив»

Источник материала: Onliner

Влад, как любой молодой человек, чьи воспоминания о юности еще свежи, крайне любит видео, тусовки... А потом в списке начинаются неожиданные пункты. Там есть упоминание жены и дочери. Более того, в приоритетах они значатся намного-намного выше. Влад вспоминает, как раньше стереотипно мыслил и страшился женщины с ребенком. Неудивительно, если со взрослой жизнью ты себя вообще никак не ассоциируешь. Но случилась гармония, повлекшая удивительные метаморфозы. На жизнь Влада повлияла не только супруга, но и ее отец, объемы общения с которым резко увеличила пандемия.

Совместно с городским фестивалем FSP и Samsung Galaxy Note20 Ultra мы продолжаем проект, в котором представители поколения Z (родившиеся с 1995 по 2010 год) представят свое видение мира. Постараемся затронуть широкий спектр интересов этих ребят: мода, технологии, спорт, искусство, культура, бизнес, семья. Желающих рассказать о себе нашлось более трехсот, мы выбрали наиболее интересных и записали видеосюжеты. Каждый из них — история отдельного зумера, характеризующая поколение в целом.

Вот лишь основные цитаты из этого видеомонолога:

Все мои сверстники на данный момент либо встречаются с кем-то, либо одиноки. Кто-то, конечно, женился, но это больше исключение. Ну, и детей ни у кого нету. Я первый человек из своего окружения, который женился и растит ребенка. Дочке через месяц уже четыре года.

С женой мы знакомы давно — еще с детского сада. Правда, с тех времен толком не общались. Разные компании, разные интересы. Когда настало время идти в школу, Полину увезли в Минск. Я остался в Бобруйске.

В Минске мы пересеклись, когда я поступил в универ. Это было в старом баре ДК на Толбухина. Я такой подошел: «О, Полина, привет. Мы с тобой были в одном детском саду!» — «О, привет, Влад!» А Владов у нас в группе было девять штук. Ко мне тут же подошел ее тогдашний парень и начал злиться. Отойди, то-се. «Слушай, да мы с ней были в одном детском саду. Это связь такого уровня, что ревновать не к чему».

Прошло года два. Однажды она мне написала: «Я тут на дачу еду, о тебе вспомнила, заходи, может, как-нибудь в гости». Ну, я пришел. Возникло ощущение, что мы знаем друг друга всю жизнь. Даже не думал о каких-то перспективах. Сейчас понимаю: то был очень важный момент. Мы не преследовали никаких целей. Мы просто дружили и получали удовольствие от общения.

Мои мама с отчимом переехали в Могилев. Мама часто меня звала. Я приезжал. Однажды она снова позвала, а я ответил: «Слушай, наверное, останусь в Минске с Полиной». Это период финансовой зависимости от мамы, я нигде не работал. Получился переломный момент. Я остался и пошел работать в такси. Мы в итоге стали семьей. Начали жить вместе. А я понял, что для этого надо зарабатывать.

Я думал, что Полине нужен мужчина. Понимал, что, возможно, им пока не являюсь. Но решил, что нужно им стать.

Изначально я воспринимал женщину с ребенком как груз. Все думал: «Ну, я же хочу своего». Достаточно стереотипно мыслил. Хотя после понял, что мой отчим тоже взял чужого ребенка на воспитание.

Изначально Роза — дочка Полины — говорила мне «дядя Ва». Дядя Влад. Со временем мы сблизились. Наверняка повлиял возраст ребенка. Она не понимала, кто есть кто. И стала воспринимать меня как данность. Теперь Роза называет меня папой.

У меня не было большого опыта общения с детьми, но повлияла Полина. Помню, когда впервые к ней пришел, думал: «Ей 19, а уже с ребенком! Как это вообще?» Но она так легко общалась с Розой, так заботилась о ней. И все натурально, гармонично. Я понял, что ничего сложного нет. У меня как будто какая-то стена внутри разрушилась.

Ребенок называет меня папой, но в то же время я прекрасно понимаю, что играю эту роль. Если бы я был с Полиной во время беременности, видел бы весь процесс, то наверняка ощущал бы себя немного иначе. Именно поэтому мы хотим второго ребенка, чтобы я почувствовал на себе отцовство полностью. Возможно, это поменяет мое отношение к Розе.

Лично меня в этом году сильно изменила пандемия. Когда все началось, отец Полины сказал: «Мы все уезжаем на дачу». Он поставил условие полной изоляции безо всяких отлучек в Минск. Я решил вопрос с удаленной работой. У меня все получилось. Уехали. На месте я стал уделять меньше внимания работе — меня уволили.

Я не сильно старался. Работа мне не подходила и напрягала. На даче у нас достаточно большой участок. В какой-то момент я начал за ним следить. Отец Полины платил мне за это. Момент важный. Я достаточно долго занимался физическим трудом, который давал возможность много думать.





Что есть труд на самом деле? Что мне нравится? На что у меня много сил? В какой-то момент стало понятно, что ответ под носом. У меня тонна сил на фотографию и видео! Визуальное воздействие на человека — полностью моя тема. В итоге днем я косил газон и перекидывал камни, а вечером учился анимации. Стал видеомонтажером, освоив попутно операторскую работу.

На меня очень сильно повлиял отец Полины. Изоляция, понятно, заставила общаться нас больше. И я осознал, что, возможно, такого человека искал всю жизнь в качестве примера. Учителя, наставника, авторитета.

Мы могли вечером сходить в баню и выпить пива. Папа Полины очень негативно к этому относился: «Это не приведет тебя к результату. Я до 35 вообще не употреблял. Просто работал по 12—14 часов в день. Если ты настолько занят, обычно к вечеру тебе не хочется ни пива, ничего вообще. Цель, которая двигает человека, не позволяет отвлекаться ему на сторонние вещи, которые дают мимолетное удовольствие и как будто уводят от проблем».

Был июль, мы сидели на террасе, и я подумал: «А когда мы еще сможем пожениться, если в конце августа вернемся в Минск?» Так и решил сделать предложение. Честно, до последнего момента думал, что это будет очень легко. Но когда стал подниматься на второй этаж, где располагалась Полина, подумал: «Что я вообще сейчас делаю?» Правда, собрался: «Слушай, Полина, у меня тут такое предложение есть…» — и достал кольцо. Она аж упала от шока. И ответила «да». Слава богу.

Пример моей семьи был не лучшим. Даже антипримером. Я понимал, что делать так точно не надо. Хотелось поступать иначе, но я не знал, как именно. А когда мы встретились с Полиной и ее семьей, понимание сложилось. Как люди живут, как общаются, как решают проблемы — стало ясно, что я искал.

Я прекрасно понимаю, на каком уровне привыкла жить Полина. И все думал, что должен обеспечить соответствие. Теперь действительно стремлюсь дать Полине и Розе все лучшее, обеспечив их. Благодаря этому я понял, насколько важна женщина в жизни мужчина. Без нее он не сможет реализовать себя полностью.

Я все думал: «А может, рано, может, я не нагулялся?» Но что такое «нагулялся»? Много половых партнеров? Но если ты любишь человека, если вам хорошо, зачем гулять? Когда понимаешь это, сомнения отпадают.

Мы молоды, но ребенок нас не ограничивает. У нас есть возможность отдать Розу кому-то и пойти потусоваться.

Когда мы только уезжали на дачу, сестра Полины написала в «инсте»: «Мы отправляемся в изоляцию. Это время, чтобы что-то пересоздать, поменять свои взгляды на жизнь». Я понимал, типа мысль крутая, но глобальные изменения вряд ли случатся. В итоге полгода жизни за городом кардинально меня поменяли, воспитали во мне какие-то упорство, мужество и силы, чтобы двигаться дальше.

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