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Невзоров: Дворец Путина пригодится для искупления вины перед Беларусью
21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Зачем спасать Россию арестами, диктатурами, ОМОНами, продажными судами и фальшивыми выборами?
Фото navalny.com
Александр Невзоров считает закономерными факты, о которых рассказал в своем последнем фильме Алексей Навальный.
«Я посмотрел кино Навального
Это так же симптоматично для власти такого типа, как бубонные наросты при бубонной чуме. Не бывает физиономии диктатуры без таких прыщей в виде дворцов на физиономии, не бывает. Это как понос при холере».
Публицист предлагает после смены власти в России подобные объекты использовать для пострадавших, в том числе из Украины и Беларуси.
«Но, конечно, очень неплохо, что такое строение появилось. Я рад, что оно есть, и когда у нас все закончится, а оно закончится, и надо будет как-то замиряться обратно со всем человечеством и искупать вину перед Украиной, перед Беларусью, надо будет мириться с Украиной, то, в общем, считай, что для ветеранов АТО будет отличный пансионат.
И у всех, кого Лукашенко на деньги России изувечил на мирных шествиях в Минске, тоже будет отличный пансионат. Так что, я думаю, что это зданьице не зря построено», — считает Невзоров.
Публицист размышляет о мотивах поведения российских властей и делает вывод о том, что в стране веками насаждалась идеология «спасения России», которой до сих пор оправдывают беззаконие.
«Забавно, что все эти чиновники, судьи, тюремщики, эфэсбэшники, замазанные в этом очередном глупом дерьме, они все делают героические лица и хором повторяют как заклинание: «Нам всё можно. Все средства хороши, так как мы спасаем Россию». Вот спасение России — это такая вековечная присказка, которая повторяется раз от раза, и она характерна не только для царей, президентов.
Просто надо к этому быть готовым, что Россия — это то, что надо постоянно спасать. Чем спасать? Спасать ее можно арестами, пытками, концлагерями, репрессиями, диктатурами, ОМОНами, изоляциями, войной со всем миром, продажными судами, фальшивыми выборами, расстрелами, насилием, кровью и рабством. Она без этого гибнет. Она распадется, растворится и исчезнет. А вот не велика ли цена, честно говоря?
Может быть, ее и не стоит спасать, коль скоро из века в век картина все равно повторяется? Вот тут надо 20 миллионов трупов, тут еще 30. А ей всё мало», — рассуждает Невзоров.
Именно соседством с Россией, по его мнению, обусловлена и безнаказанность действий белорусских властей.
«Потому что мы же видим, что тот же самый Лукашенко, спонсором и другом которого выступила Россия, он был пойман за усы на уже откровенном не просто желании, а на возможности и на планировании, создании лагерей для инакомыслящих. И четко было транслировано его распоряжение — это был замечательный перехват разговора — о том, что да, действительно, надо стараться увечить, надо стараться калечить этих минских протестантов, а потом для них будет лагерь.
И мы же понимаем, что он тоже выращен Россией, что если бы граница у него была бы с Испанией или с Италией, или со Швейцарией, он никогда бы не посмел, если бы у него не было могущественного друга Вовы, ни вести себя так, ни питать надежды на то, что это поведение останется безнаказанным», — убежден публицист.
Напомним, что неделю назад в сети появилась аудиозапись с голосом человека, похожим на голос бывшего главы ГУБОПиК, а ныне замминистра МВД Николая Карпенкова. Мужчина на записи говорит о необходимость создания лагеря для участников протестов, где их можно было бы держать «пока все не успокоится».
Ранее Невзоров сделал прогноз, что 2021-й станет для Лукашенко
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Зачем спасать Россию арестами, диктатурами, ОМОНами, продажными судами и фальшивыми выборами?
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