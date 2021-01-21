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На БТ показали «опрос» о программе развития страны, но простых белорусов там нет

21.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

БТ любит публиковать «уличные опросы», которые, как предполагается, подтверждают всеобщее одобрение белорусами действий властей, сообщает Еврорадио.

Очередной такой — об опубликованной 19 января программе социально-экономического развития страны на пятилетку.

На БТ показали «опрос» о программе развития страны, но простых белорусов там нет

Трое «рядовых гомельчан» в целом поддерживают политику государства и ратуют за её продолжение: мол, надо увеличивать рождаемость, «чтобы было кому оплачивать пенсии», и внедрять инновации для развития экономики.

Правда, при простой проверке все трое участников опроса оказались не такими и простыми гомельчанами.

Первым — преимущественно об образовании — говорит сотрудник Гомельского университета Андрей Великий. Во время учёбы он был секретарём «ячейки» БРСМ, а сейчас состоит в кадровом резерве Гомельского облисполкома.

Второй — о поддержке рождаемости — говорит, судя по всему, «Миссис Беларусь — 2014» Юлия Перегудова. Она нередко участвует в официальных мероприятиях в Гомеле. Что правда, в связях с провластными организациями не замечена и активно занимается благотворительностью. Однако тоже не самая рядовая участница опроса.

Наконец, про инновации активно рассуждает Владислав Волчек — студент гомельского медуниверситета. А ещё — глава комиссии Молодёжного парламента по здравоохранению, спорту и туризму. Конечно же, член БРСМ и стипендиат Лукашенко.

Понятно, что этим людям далеко до знаменитой Юлии Артюх, которая выступает и как жена офицера, и как телеведущая, и как многодетная мать, и как глава объединения. Но методы госТВ очевидны.

Хто такі Ілля Бягун, які на дзяржаўным ТБ вылівае бруд на фонды салідарнасці і штаб Ціханоўскай?

 
Теги: Гомель
 
 
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БТ любит публиковать «уличные опросы», которые, как предполагается, подтверждают всеобщее одобрение белорусами действий властей.
 
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