Шок! На крупной ферме под Островцом погибли почти все индейки

На ферме «Островецкое», где разводят индюков, за ночь погибла большая часть поголовья. В социальных сетях писали о том, что погибли все птицы.





«Сегодня приехал на птичник в Изобелино, а все птицы вымерли, все до одной», - сообщал очевидец в паблике Нетипичный Островец. По региону пошли слухи о птичьем гриппе.





Островецкой правде », что на ферме погибла большая часть индеек, но опровергло слухи об инфекционном заболевании птицы. Руководство предприятия подтвердило «», что на ферме погибла большая часть индеек, но опровергло слухи об инфекционном заболевании птицы.





Как предварительно установлено лабораторными исследованиями, птицы погибли от отравления солью, сообщает издание со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента сельского хозяйства и продовольствия Ольгу Умрихину.





Директор ветеринарной станции Островецкого района Наталья Назарова рассказала «Островецкой правде», что на предприятии готовили коибикорм для птицы из закупленных сертифицированных составляющих.





Сейчас выясняется, на каком этапе производства комбикорма произошел сбой и не содержали ли изначально закупленные компоненты избыток соли.







