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Проект ЕКРП опубликовал новый список преступлений силовиков и членов избиркомов

21.01.2021 10:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В новом списке опубликованы материалы по сотням зафиксированным преступлениям, хотя материалов передавалось в несколько раз больше, просто не все их пока удалось обработать.

Проект ЕКРП опубликовал новый список преступлений силовиков и членов избиркомов
Как сообщил телеграмм-канал Национального антикризисного управления, 20 декабря 2020 года был опубликован первый список открытых материалов по преступлениям представителей властей.

«Как и было заявлено нами ранее, материалы будут публиковаться на сайте каждый месяц. И сегодня, 20 января, мы публикуем новый список дел, ознакомиться с которыми вы можете уже сейчас. Напоминаем, что доступ к сайту ekrp.org в Беларуси работает через VPN», - говорится в сообщении.

НАУ отмечает, что новые материалы будут также переданы независимым проектам, лоббирующим расширение санкционных списков, и поступят в Суд универсальной юрисдикции Литвы. После смены власти в стране, вся эта информация будет использована СК и прокуратурой Беларуси.

Как отмечается, среди 676 принятых и отфильтрованных заявлений, преступлений против прав граждан 182, пыток и насилия – 232, убийств – 9, должностных преступлений – 223, иных - 30.

Работа над новыми и ранее поступившими заявлениями продолжается. На данный момент их тысячи.

Следующая публикация материалов проверки ожидатся 20 февраля.
 
 
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В новом списке опубликованы материалы по сотням зафиксированным преступлениям, хотя материалов передавалось в несколько раз больше, просто не все их пока удалось...
 
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