ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД: Белорусских граждан нет среди погибших и пострадавших от взрыва в Мадриде

21.01.2021 10:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Среди погибших и пострадавших от взрыва в центре Мадрида граждан Беларуси нет, говорится в сообщении в твиттере МИД в среду.



"По информации посольства Беларуси в Испании, полученной от испанской полиции в связи со взрывом в центре Мадрида, среди погибших и пострадавших граждан Беларуси нет", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, в среду в здании в районе Ла-Латина в центре испанской столицы Мадрида прогремел мощный взрыв, три верхних этажа здания сильно разрушены. При взрыве погибли, по меньшей мере, два человека, шесть человек получили легкие травмы, один - травмы средней тяжести и еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди погибших и пострадавших от взрыва в центре Мадрида граждан Беларуси нет, говорится в сообщении в твиттере МИД в среду.
 
Новости дня
Новости разные
 
В субботу на «Заре» состоится второй этап трековых гонок Parimatch #IceRacing (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by