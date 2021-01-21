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Почти миллион долларов потратит милиция Витебщины на горючее, столько сжигают за 10 месяцев

21.01.2021 10:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Узнали, сколько потратят на заправку милицейских автомобилей в Витебской области в следующем году. Сумма впечатляет.


Chrysler 300C Touring витебской милиции, 2007 год. Фото Сергея Серебро

Автохозяйство управления внутренних дел Витебского областного исполнительного комитета проводит электронный аукцион по закупке автомобильного топлива на десять месяцев 2021 года — с 1 марта по 31 декабря.

Всего милиции на этот период требуется 1 415 133 литров горючего. То есть в месяц милицейский автопарк сжигает чуть более 141 513 литров. В основном это бензин марки АИ-92, его доля составляет 79,5%.

Горючее должно отпускаться заказчику по специальным топливным картам на собственных точках отпуска поставщика во всех районных центрах, городах Витебской области, а также АЗС в районных и областных центрах Беларуси и в столице.

Общая стоимость автомобильного топлива, закупаемого на 10 месяцев составляет 2 380 752 рублей. Финансируется закупка за счет республиканского бюджета.
 
 
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Узнали, сколько потратят на заправку милицейских автомобилей в Витебской области в следующем году. Сумма впечатляет.
 
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