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Пластмассовый мир проиграл: в Беларуси запретили пластиковую одноразовую посуду

21.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В кафе и магазинах Беларуси запретили одноразовую посуду из пластика. Какие приборы попали в список и что предлагают взамен, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Никакого пластика, только картон. Мировая сеть ресторанов быстрого питания одна из первых в Беларуси перешла на экологическую упаковку. Сначала для эксперимента. В итоге в прошлом году одно из заведений сократило объем пластиковых отходов на 3,5 тонны. Бумажная и деревянная посуда – дороже, но здесь обещают цены в меню не поднимать ради экологии.

«По нашим оценкам, этот переход означает увеличение затрат на упаковку в три-четыре раза. Наш план до 2025 года свести в ноль использование пластиковой упаковки в ресторанах. Плюс внедрить еще несколько экологических инициатив», – объяснил замдиректора по маркетингу и связям с общественностью Владислав Рыжиков.

Например, предложили клиентам отказаться от пластиковых трубочек для напитков. 70% гостей идею поддержали.

«Таким образом, буквально за полмесяца мы сократили потребление пластика на 50 килограммов», – объяснила старший менеджер Маргарита Горбацкая.

Теперь пластмассовые соломинки под запретом. А еще столовые приборы, стаканчики, контейнеры, тарелки. Картошку фри, например, вам подадут в крафтовом картонном пакете, салат в тарелке из сахарного тростника, горячее – на бумажном блюде. Такую альтернативу искали долго.

«Нам хотелось, чтобы посуда была качественная, недорогая. Чтобы у покупателей не было претензий к стоимости и качеству посуды. И в то же время чтобы она была привлекательная», – объяснила начальник комплекса общественного питания Елена Ваниславская.

В Беларуси упаковку и посуду из экологичных материалов выпускает десяток компаний. Пока для страны этого вполне достаточно. Но спрос со временем вырастет. В каком направлении двигаться и расширять ассортимент, производители еще думают.

«Изучим спрос, узнаем, что будет более востребовано. Даже выпуская те же коробки, нужно определиться, какие типы, размеры будут в обиходе. Скорее всего, начнем с коробок. Это замена ланч-боксам, для упаковки на вынос. Для кулинарии, скорее всего, в будущем тоже будут запреты», – рассказал замдиректора компании по производству одноразовой посуды Денис Дедковский.

Инициатором ограничения на пластик стало Министерство антимонопольного регулирования страны. До этого специалисты анализировали рынок. В результате выяснилось – в секторе общепита использовали около 200 миллионов единиц посуды из полимера в год. В будущем ведомство решит, расширить или сократить список запрещенной продукции. Сейчас в обиходе оставили крышки для стаканов из пластика и упаковку товаров в магазине.

В Грузии биодеградируемые пакеты пришли на смену целлофановым два года назад. А с начала этого года продажу пластиковых пакетов и посуды запретили в Молдове. В то же время в Азербайджане прекратили производство и ввоз полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон. С 1 июля под запрет попадет и одноразовая посуда. В Таджикистане законопроект об отказе от тонкого пластика и одноразовой посуды только готовится, в Казахстане ограничений пока нет.



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Инициатором ограничения на пластик стало Министерство антимонопольного регулирования страны.
 
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