Что критики и зрители пишут о новом мультфильме «Душа», который называют одним из лучших у Pixar

Источник материала: Tut.by

Сегодня в прокат вышел новый анимационный фильм «Душа» от известной студии Pixar. Некоторые зрители и критики его уже посмотрели и рассказывают, можно ли сравнить картину с «Тайной Коко», «Головоломкой», «Валли» и другими отличными мультфильмами, которые влюбили зрителей в себя. AFISHA.TUT.BY собрала главное из отзывов, чтобы помочь вам решить, стоит ли его смотреть.

О чем мультфильм

Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души, которую зовут 22, — она уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.

Что пишут критики

Кирилл Горячок пишет на страницах GQ, что «Душа» — выдающаяся работа студии Pixar, которую по праву можно отнести к ее лучшим творениям.

— Пит Доктер в очередной раз доказал, что в анимации нет ничего невозможного, необходимо ставить себе и зрителю, в частности юному, сложные задачи, задавать непростые вопросы.

Ефим Гугнин уточняет для Film.ru, что «Душа» — как и «Головоломка» — кино терапевтическое.

— Фильм постулирует, что жизнь-то, дескать, совсем не проста. Что цель в ней не определяется каким-то врожденным «призванием», да и цели как таковой нет — по крайней мере той, что можно сформулировать в известных человечеству языках. И смысл жизни в том, чтобы, ну, просто существовать, «жить каждую секунду», как это определяет сам герой фильма.





При этом «Душа», считает автор, способна пробить даже самых циничных синефилов.

— Те, кто смотрят исключительно фестивальные «хидден гемы», все равно раз в год навзрыд плачут от нового мультфильма Pixar. Чистая магия кино и никакого обмана: с одной стороны, мы знаем, что вопросы жизни и смерти куда сложнее. С другой — ведь так приятно, когда веришь, что не нужно никакой другой морали, кроме «просто живи».

Варвара Ульяненок из «После титров», наоборот, считает , что «Душа» — не лучший фильм Pixar, но посмотреть его все равно стоит.

— Кульминация очень сильная. Вы не будете плакать, вы не будете страдать, вы не будете бояться за персонажей, ибо знаете, что так или иначе все будет хорошо (это же Pixar!). Однако урок, который пытается преподать этот мультфильм, оказывается достаточно неожиданным и очень жизненным, способным затронуть струнки в сердце у любого человека с мечтой.

Что пишут зрители

Пользователей сайта hdrezka Му3 пишет , что картинка у мультика великолепна.

— Насчет самой работы. Она не дотягивает до уровня «Коко» или «Головоломки». Однако смотреть все равно приятно.

У другого пользователя, KonstantinThai, мнение иное :

— Это один из лучших мультов, что я видел за последнее время! На уровне с «Тайна Коко», напоминает «Головоломку». Очень трогательный мульт, глубокий смысл.

KarenDay на той же hdrezka делится , что во время просмотра у нее наворачивались слезы.

— Это бесподобный, волшебный, трогательный, живой, настоящий мультфильм.





Пользователь «КиноПоиска» ConstanceFleur заметил , что серьезные вопросы, которые задают тысячи лет, нечасто услышишь в мультфильмах.

— Не так уж часто авторы мультфильмов решаются дать подобную пищу для размышлений детворе. К счастью, Pixar уже относительно давно говорят с подрастающим поколением на равных, заодно радуя и взрослых.

Зритель под ником QJack в отзыве на «КиноПоиске» отметил , в насколько подходящее время вышел мультфильм.

— «Душа» выходит в свет в идеальное для человечества время — тогда, когда мы чаще, чем раньше, остаемся наедине с собой для того, чтобы понять, что для нас важно. Мультфильмы от Pixar всегда старались говорить с нами, зрителями, о тех самых правильных вещах, которые и делают нас людьми. В «Душе» авторы копают еще глубже, задаваясь вопросами более глобальными, чем дружба, семья или даже любовь, что почти в каждом проявлении искусства является наиболее важным и загадочным элементом.

«Душа» Когда: c 21 января

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет