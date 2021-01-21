Под Витебском столкнулись лесовоз и трактор: один водитель в больнице

Источник материала: Tut.by

Авария произошла 20 января на трассе Витебск — Полоцк — граница Латвии: столкнулись трактор и лесовоз «МАЗ». Водитель трактора в больнице, сообщает ГАИ региона.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

46-летний водитель лесовоза обгонял трактор и столкнулся с ним. 54-летний тракторист в больнице.

По прогнозу синоптиков, снегопад в Витебской области продолжится до середины дня. После обеда ожидается дождь, мокрый снег. ГАИ рекомендует водителям не превышать скорость и внимательно следить за дорожной обстановкой.