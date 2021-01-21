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Под Витебском столкнулись лесовоз и трактор: один водитель в больнице
Источник материала: Tut.by
Авария произошла 20 января на трассе Витебск — Полоцк — граница Латвии: столкнулись трактор и лесовоз «МАЗ». Водитель трактора в больнице,
46-летний водитель лесовоза обгонял трактор и столкнулся с ним. 54-летний тракторист в больнице.
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Водитель лесовоза обгонял трактор и столкнулся с ним.
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