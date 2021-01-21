Поездка по зимней дороге на летних шинах в лесу Гродненского района закончилась для водителя в нейрохирургии

Источник материала: Tut.by

Водитель SEAT 20 января ехал по лесной дороге в Гродненском районе, сообщает ГАИ. В какой-то момент он врезался в придорожное дерево — и головой разбил ветровое стекло. Об этом можно судить по полученным травмам и дыре посреди стекла.





— 35-летний водитель во время движения проявил невнимательность, не справился с управлением автомобиля и допустил съезд за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на придорожное дерево, — сообщает ГАИ. — Водителя с травмами головы госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Пассажирка на переднем сиденье не пострадала.

















Водитель указал, что они оба были пристегнуты.

На автомобиле — летние шины.