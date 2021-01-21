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Поездка по зимней дороге на летних шинах в лесу Гродненского района закончилась для водителя в нейрохирургии
Источник материала: Tut.by
Водитель SEAT 20 января ехал по лесной дороге в Гродненском районе,
— 35-летний водитель во время движения проявил невнимательность, не справился с управлением автомобиля и допустил съезд за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на придорожное дерево, — сообщает ГАИ. — Водителя с травмами головы госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Пассажирка на переднем сиденье не пострадала.
Водитель указал, что они оба были пристегнуты.
На автомобиле — летние шины.
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Поездка по зимней дороге на летних шинах в лесу Гродненского района закончилась для водителя в нейрохирургии
В какой-то момент он врезался в придорожное дерево - и головой разбил ветровое стекло.
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