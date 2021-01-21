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Какой смартфон автономнее - Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 и iPhone 12 Pro Max
Источник материала: Tut.by
Недавно компания Samsung представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S21. Автор YouTube-канала
Ютубер отметил: его модель Galaxy S21 Ultra базируется на фирменном процессоре производителя — Exynos 2100 (5-нм техпроцесс). Версия с таким же процессором будет официально продаваться и в Беларуси. Mi 11 основывается на Qualcomm Snapdragon 888 (5-нм техпроцесс), iPhone 12 Pro Max работает на Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс).
И еще — все флагманы, кроме iPhone 12 Pro Max, тестировались в режиме экрана 120 Гц при разрешении Full HD+. Устройство Apple поддерживает только 60 Гц.
Сначала на смартфонах играли в PUBG, после этого несколько часов крутили видео на YouTube, час серфили в Сети через Google Chrome, смотрели «сторис» в Instagram, а в конце снимали видео на аппараты, пока они полностью не разрядятся. Вот какие результаты показали девайсы:
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Сначала на смартфонах играли в PUBG, после этого несколько часов крутили видео на YouTube, час серфили в Сети через Google Chrome, смотрели «сторис» в Instagram, а в конце снимали...
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