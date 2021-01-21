Какой смартфон автономнее - Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 и iPhone 12 Pro Max

Источник материала: Tut.by

Недавно компания Samsung представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S21. Автор YouTube-канала TechDroider сравнил автономность топового устройства линейки — Galaxy S21 Ultra — с главными конкурентами в лице Xiaomi Mi 11 и iPhone 12 Pro Max. Для наглядности тестирование прошли также OnePlus 8 и прошлогодний Galaxy S20 Ultra.

Ютубер отметил: его модель Galaxy S21 Ultra базируется на фирменном процессоре производителя — Exynos 2100 (5-нм техпроцесс). Версия с таким же процессором будет официально продаваться и в Беларуси. Mi 11 основывается на Qualcomm Snapdragon 888 (5-нм техпроцесс), iPhone 12 Pro Max работает на Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс).

И еще — все флагманы, кроме iPhone 12 Pro Max, тестировались в режиме экрана 120 Гц при разрешении Full HD+. Устройство Apple поддерживает только 60 Гц.

Сначала на смартфонах играли в PUBG, после этого несколько часов крутили видео на YouTube, час серфили в Сети через Google Chrome, смотрели «сторис» в Instagram, а в конце снимали видео на аппараты, пока они полностью не разрядятся. Вот какие результаты показали девайсы:

Galaxy S20 Ultra — 7 часов 33 минуты

Xiaomi Mi 11 — 7 часов 50 минут

OnePlus 8 — 8 часов 10 минут

Galaxy S21 Ultra — 8 часов 34 минуты

iPhone 12 Pro Max — 9 часов 8 минут