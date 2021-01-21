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Фильм про «дворец Путина» стал самым просматриваемым роликом на YouTube-канале Навального

21.01.2021 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 19 января расследование о секретном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит Владимиру Путину. Двухчасовой документальный фильм вышел в эфир спустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. За двое суток видео побило рекорд по просмотрам расследования «Он вам не Димон», набрав более 38 миллионов просмотров и 2,5 миллиона лайков за два дня. Таким образом, ролик стал самым просматриваемым в истории ютьюб-канала Алексея Навального, пишет TJournal.


Скриншот YouTube

19 января, в день выхода ролика, расследование стало самым просматриваемым роликом не только среди русскоязычных видео, но и во всех сегментах ютьюба, сообщило «МБХ медиа» со ссылкой на аналитическую компанию BloggerBase.

К 20 января видео вышло на первые места в трендах семи стран помимо России. К моменту написания заметки «Дворец для Путина» остается на первом месте в трендах России, Беларуси, Казахстана, Украины, Латвии, Эстонии и Кипра.

Двухчасовое расследование ФБК вышло 19 января. В нем говорится о «дворце Путина» под Геленджиком, площадь которого сопоставима с 39 княжествами Монако. На проект потратили 100 миллиардов рублей (более миллиарда долларов), а его финансированием, по словам авторов материала, занимаются госкорпорации.

В расследовании описана коррупционная схема, по которой госкомпании, в том числе «Роснефть» и «Транснефть» отчисляют деньги на строительство. Система стала возможной из-за дружбы Путина с нынешними главами госкорпораций, утверждает ФБК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование «чушью и компиляцией».

До выхода «Дворца для Путина» расследование «Он вам не Димон» было наиболее резонансным на канале Навального и удерживало лидерство по просмотрам почти четыре года. В нем говорилось об имуществе Медведева — яхтах, винодельнях и элитной недвижимости стоимостью несколько миллиардов рублей, ради покупки которой бывший премьер-министр создал преступную схему, основанную на некоммерческих фондах.

 
 
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38 миллионов просмотров за двое суток - расследование про Дмитрия Медведева набрало столько же за почти четыре года.
 
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