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Фильм про «дворец Путина» стал самым просматриваемым роликом на YouTube-канале Навального
Источник материала: Tut.by
Фонд борьбы с коррупцией
19 января, в день выхода ролика, расследование стало самым просматриваемым роликом не только среди русскоязычных видео, но и во всех сегментах ютьюба,
К 20 января видео вышло на первые места в трендах семи стран помимо России. К моменту написания заметки «Дворец для Путина» остается на первом месте в трендах России, Беларуси, Казахстана, Украины, Латвии, Эстонии и Кипра.
Двухчасовое расследование ФБК вышло 19 января. В нем говорится о «дворце Путина» под Геленджиком, площадь которого сопоставима с 39 княжествами Монако. На проект потратили 100 миллиардов рублей (более миллиарда долларов), а его финансированием, по словам авторов материала, занимаются госкорпорации.
В расследовании описана коррупционная схема, по которой госкомпании, в том числе «Роснефть» и «Транснефть» отчисляют деньги на строительство. Система стала возможной из-за дружбы Путина с нынешними главами госкорпораций, утверждает ФБК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
До выхода «Дворца для Путина» расследование «Он вам не Димон» было наиболее резонансным на канале Навального и удерживало лидерство по просмотрам почти четыре года. В нем
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38 миллионов просмотров за двое суток - расследование про Дмитрия Медведева набрало столько же за почти четыре года.
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