В куске янтаря нашли самого древнего из известных науке светлячка - ему 100 миллионов лет

Источник материала: Tut.by

В куске янтаря с севера Мьянмы палеонтологи нашли самого древнего из известных науке светлячка. Он жил около 100 млн лет назад. Статью с описанием находки опубликовал научный журнал Proceedings of the Royal Society B , сообщает ТАСС .



Визуализация Cretophengodes azari

«У большинства светляков тело мягкое и небольшое, из-за чего их останки почти не сохраняются. Поэтому древний жук, найденный внутри кусочка янтаря с севера Мьянмы, — это чрезвычайно ценная находка. У него сохранилась даже та часть брюшка, которая светилась», — рассказал один из авторов статьи, профессор Института геологии и палеонтологии Китайской академии наук Чэньян Цай.

Куски древнего янтаря, который сформировался десятки или даже сотни миллионов лет назад, давно стали одними из самых интересных находок для палеонтологов, климатологов и геофизиков. Внутри них часто сохраняются не только пузырьки воздуха, но и насекомые, соцветия цветковых растений, перья птиц и динозавров и даже некоторые ткани их тела.

Цай и его коллеги сделали еще одну подобную находку на севере Мьянмы. В образцах янтаря, который образовался в середине мелового периода, примерно 99 млн лет назад, они нашли множество насекомых, панцири которых сохранили первозданный цвет. Одно из них оказалось очень похожим на светлячков. В нижней части его брюшка палеонтологи даже разглядели характерное прозрачное образование, которое у современных светлячков отвечает как раз за свечение.





Находку назвали Cretophengodes azari — в честь ливанского палеонтолога Дани Азара, а также того, что пушистые усы и другие части тела этого жука очень похожи на аналогичные органы у современных жуков из семейства Phengodidae.

Находка Cretophengodes azari говорит о том, что взрослые особи этих жуков могли светиться уже 100 млн лет назад, на первых этапах их самостоятельной эволюции. Ученые предполагают, что сперва светиться «научились» личинки светляков, чтобы отпугивать хищников. Впоследствии эту способность переняли и взрослые особи, чтобы привлекать внимание особей противоположного пола.

Цай и его коллеги надеются, что дальнейшие находки бирманского янтаря помогут обнаружить окаменелые останки самки Cretophengodes azari и понять, насколько они отличались от самцов.