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Марек Сикора: «Хорошо, что спонсоры вмешались, когда увидели объятья Лукашенко и Фазеля»

21.01.2021 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-главный тренер минского «Динамо» Марек Сикора поддержал решение ИИХФ лишить Минск права принимать ЧМ-2021. Об этом он рассказал в интервью чешскому изданию lidovky.


— Правильно ли поступила IIHF, лишив Минск права принимать ЧМ-2021?

— Поддерживаю это решение. Часто говорят, что спорт аполитичен, но как это может быть правдой, когда в стране избивают, а может быть, даже убивают мирных людей? Это невозможно. Хорошо, что спонсоры вмешались, когда увидели объятья Лукашенко и Фазеля.

— Фазель действительно возмутил общественность своим поступком.

— Это было символично. С другой стороны, что должен был делать Фазель? Такая там среда. Фазель ничего не мог поделать. Лукашенко большой парень, он просто схватил его и обнял. Было бы трагикомично начать дергаться и вырываться.

— Вы прожили в Беларуси год, узнали страну и людей?

— У меня хорошие воспоминания о Минске, это хороший город, и белорусы очень хорошие. Им нравится хоккей. В городе проживает около двух миллионов человек, и иногда кто-то на улице узнавал меня и останавливал. Также увидел разницу между ними и россиянами, которые более агрессивны и уверены в себе.

— Про Лукашенко теперь не боятся говорить в обществе?

— Люди, которые в моем понимании являются сторонниками Лукашенко, боятся потерять свои льготы. Кто знает. Сейчас демонстранты взялись за дело, видно, что у них есть желание путешествовать по свету, иметь такие же удобства, как у нас, жить свободно. Но я боюсь, что, если Беларусь хочет стать демократическим государством, тут почти нет шансов.

Это по-прежнему российская зона, часть империи. Русские не допустят, чтобы НАТО подошла к их границам, они ясно дают это понять.

Во время демонстраций были проявления жестокости, что меня удивило. Такой режим ранее и мне пришлось испытать. В моем окружении у людей иногда были проблемы: у кого-то с работой, у кого-то с учебой… Там сейчас все, как было при коммунистах, — заявил Сикора.

 
Теги: Минск
 
 
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«Поддерживаю решение. Говорят, что спорт аполитичен, но как это может быть правдой, когда в стране избивают, а может, и убивают мирных людей?»
 
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