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В США рухнул вертолет Национальной гвардии - трое погибли

21.01.2021 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека погибли при крушении военного вертолета Национальной гвардии США в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает defenseworld.net.


Фото: military-today.com

Вертолет UH-60 «Черный ястреб» разбился во время планового полета вечером в среду, 20 января, в сельской местности к югу от города Рочестер в штате Нью-Йорк. Вертолет был оборудован как медицинская машина для эвакуации.

В своем заявлении представители Национальной гвардии указали, что UH-60 был приписан к роте С 1-го батальона авиационного подразделения поддержки и базировался в Рочестерском международном аэропорту.

«Я сокрушен новостью о крушении вертолета Национальной гвардии, которое унесло жизни троих храбрейших сыновей штата», — сказал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

 
Теги: Новости
 
 
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Машина была оборудована как медицинская и предназначалась для эвакуации раненых.
 
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