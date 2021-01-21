В США рухнул вертолет Национальной гвардии - трое погибли

Источник материала: Tut.by

Три человека погибли при крушении военного вертолета Национальной гвардии США в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает defenseworld.net.



Фото: military-today.com

Вертолет UH-60 «Черный ястреб» разбился во время планового полета вечером в среду, 20 января, в сельской местности к югу от города Рочестер в штате Нью-Йорк. Вертолет был оборудован как медицинская машина для эвакуации.

В своем заявлении представители Национальной гвардии указали, что UH-60 был приписан к роте С 1-го батальона авиационного подразделения поддержки и базировался в Рочестерском международном аэропорту.

«Я сокрушен новостью о крушении вертолета Национальной гвардии, которое унесло жизни троих храбрейших сыновей штата», — сказал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.