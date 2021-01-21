«Беларуськалий» готов к предметного диалогу с норвежской компанией Yara

«Беларуськалий» готов продолжать взаимодействие с норвежской компанией Yara и принять ее специалистов для мониторинга производственных процессов, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте предприятия.



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«По итогам регулярного диалога заявляем о своей готовности взаимодействовать с компанией «Яра» на долгосрочной основе в области промышленной безопасности. ОАО «Беларуськалий» готово принять специалистов компании «Яра» для мониторинга производственных процессов», — говорится в пресс-релизе.

«Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией «Яра» в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников», — отмечает «Беларуськалий».

Предприятие вновь напоминает, что руководством принято решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников, а уволенные ранее работники могут быть приняты обратно на работу в ОАО «Беларуськалий» в случае подачи ими соответствующих заявлений.

Администрацией совместно с профсоюзными организациями предприятия «обсуждены вопросы повышения эффективности работы общественного контроля за безопасностью производства, для чего в ближайшее время нанимателем и профсоюзами будут внесены соответствующие предложения по усовершенствованию «Положения по работе общественных инспекторов».

Как сообщалось, 20 января члены стачкома ОАО «Беларуськалий» записали видеообращение к руководству норвежской компании Yara, покупающей белорусский калий, в котором призвали разорвать контракт с предприятием из-за многочисленных фактов нарушения прав рабочих.

«Уважаемый Свейн Тор Холшер! Стачком «Беларуськалия» выражает благодарность сотрудникам компании Yara и вам лично за активную позицию по вопросу соблюдения этических принципов кодекса поведения с бизнес-партнерами, — говорится в обращении. — Ваш визит в Беларусь в сентябре текущего года подарил уверенность шахтерам в правильности своей трудовой и гражданской позиции. С момента нашей встречи прошло долгих четыре месяца. Количество участников стачки за это время увеличилось практически в пять раз, несмотря на продолжающиеся все это время недобросовестное поведение и репрессии со стороны руководства «Беларуськалия» в отношении в том числе членов стачки».

11 января стачком «Беларуськалия» призвал гендиректора Yara International потребовать от руководства предприятия выполнения обещаний. В обращении к Холшеру утверждалось, что его «целенаправленно вводили в заблуждение», заверяя, что никто из начавших стачку рабочих не был и не будет уволен. Кроме того, «в области охраны труда не сделано ничего, ведь специалисты этой службы сейчас заняты на производстве только лишь выявлением неугодной символики и подавлением протестных настроений в коллективе».

«Идет систематическое давление на работников, находящихся в независимом профсоюзе. Работники, пожелавшие выйти из государственного провластного профсоюза, не могут этого сделать — им не подписывают заявления. Это сотни людей!» — отмечалось в обращении.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская написала письмо Холшеру, в котором призвала приостановить контракт и помочь бастующим работникам белорусского предприятия.

Норвежцы дважды приезжали в Беларусь для изучения ситуации (18 сентября и 10 декабря) и проводили переговоры с руководством «Беларуськалия».

18 декабря гендиректор Yara встретился с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Стороны обсудили репрессии в отношении шахтеров и условия работы на предприятии.

Холшер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека.

По словам гендиректора, порог неприемлемости ситуации на «Беларуськалии» уже пройден, будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.

Пресс-служба Тихановской отметила тогда, что с момента начала забастовки в августе на «Беларуськалии» уволили 55 сотрудников, рабочие получили в сумме более 330 суток административного ареста.

Ранее независимые профсоюзы заявили , что выступают не за разрыв контракта с норвежской компанией Yara, а за соблюдение прав трудящихся на «Беларуськалии».

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