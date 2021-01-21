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Непрофессиональное интервью Наили Аскер-заде. Почему вышел прокол с Лукашенко?

21.01.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Непрофессиональное интервью Наили Аскер-заде. Почему вышел прокол с Лукашенко?
Кадр из видео
Телеведущая «России 1» Наиля Аскер-заде в журналистике явно не новичок. На ее счету немало достаточно острых интервью с бизнесменами, политиками, спортсменами. И наверняка она бы не сделала карьеру, не удостоилась признания своих заслуг, премии ТЭФИ, если бы не была профи.

Только вот при просмотре недавнего выпуска «Действующих лиц» из Минска, с Александром Лукашенко «в главной роли», складывается впечатление, что «батька» телеведущую переиграл. Причем всухую. Не было каких-то особенных вопросов, заставляющих собеседника полностью раскрыться. Либо Наиля просто потеряла хватку.

Складывается впечатление, что Александр Григорьевич заранее все спланировал, контролировал каждую минуту в диалоге. Ведущим был именно он. Аскер-заде производила впечатление человека, который оказался не в своей тарелке. Этим объясняются ее слегка нервные смешки, кокетство.

А вот у ее респондента в каждую фразу вложен особый смысл. «Нас намертво загнали в одну команду» – это о паритетном сотрудничестве с Россией. Можно понять и так, что какая-то третья сила, без согласия президента Беларуси, заставила его действовать совместно с Москвой.

И, в то же время, – «Путин – мой самый большой друг». Тут ничего нельзя ни добавить, ни убавить. Остается только надеяться, что Владимир Владимирович этот фрагмент уже посмотрел, оценил по достоинству. Вообще все интервью вышло излишне причесанное, конъюнктурное какое-то.

Непрофессиональное интервью Наили Аскер-заде. Почему вышел прокол с Лукашенко?

Как будто тележурналистов «России 1» пригласили записать фильм о «добром и справедливом, мудром правителе» Александре Лукашенко. Акцент на личности Николая, младшего сына президента, стоит отдельного упоминания. Наиля так восторженно смотрела на парня, так старалась его нахваливать…

В общем, море комплиментов и ни одной живой, не наигранной эмоции. Кто угодно, даже кремлевский пропагандист Ольга Скабеева, наверное, справилась бы лучше. Так что выводы для Аскер-заде неутешительные. Или слухи об ее профессионализме сильно преувеличены, или Лукашенко ей оказался просто не по зубам.
 
Теги: Минск
 
 
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Складывается впечатление, что «батька» телеведущую переиграл. Причем всухую.
 
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