Повышение налогов, личная безопасность, сбои интернета, релокация. Экономисты рассказали о «болячках» белорусского сектора IT

Источник материала: Onliner

Центр экономических исследований BEROC опубликовал презентацию исследования «Положение и перспективы развития IT-отрасли Беларуси». В основу документа лег опрос, проведенный в декабре 2020 года. В нем принимали участие 315 респондентов — руководителей IT-компаний. Презентация есть в открытом доступе, мы опубликуем некоторые интересные цифры из нее.

Согласно отчету доля ИКТ в ВВП Беларуси составляет 6,2%, доля иностранных инвестиций — 7,7%. В ИКТ заняты 5202 организации, в отрасли IT — 3395 организаций. Всего в сфере заняты 71 515 человек, 38 тыс. работают в 50 крупнейших компаниях со штатом более 210 человек.

Многие компании работают на рынке давно:





Бóльшая часть занята в разработке программного обеспечения — таких 57,5%, в сопровождении и доработке заняты 40,6% компаний, сообщается в презентации.

Распределение по отраслям:





Почти у половины компаний выручка поступает от белорусского частного сектора (источников может быть несколько):





Здесь представлен актуальный формат работы:





Оценка экономического положения компаний и ситуации в целом:





Согласно опросу сокращение преференций ПВТ значимо для 50% резидентов, нейтрально для 36,8%. К наиболее серьезным рискам для отрасли относят технические сбои (отключение интернета), углубление политического кризиса, повышение налогов, избыточное регулирование и физическую угрозу.

Те или иные решения, связанные с релокацией, рассматривают 48,6% организаций:





Самое популярное направление для релокации — Польша, затем Украина и Литва:





Что ожидают от релокации:





В презентации представлены выводы на основании полученных данных.

Оценка перспектив внутреннего рынка хуже, чем зарубежных.

Продуктовые компании более чувствительны к негативным изменениям на рынке.

Топ-3 изменений: перевод на удаленку, сокращение аренды, изменения в оплате труда.

Топ-3 рисков для ИТ: технические сбои, углубление политического кризиса, повышение налогов и платежей.

Имиджевые потери для резидентов ПВТ более значимы, чем для остальных.

Половина компаний имеют представительство за рубежом.

Половина компаний считают возможной релокацию в той или иной форме.

Наиболее значимый мотив релокации — экономическая и личная безопасность.

Ознакомиться с презентацией можно на сайте BEROC.