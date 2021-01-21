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Повышение налогов, личная безопасность, сбои интернета, релокация. Экономисты рассказали о «болячках» белорусского сектора IT
Источник материала: Onliner
Центр экономических исследований BEROC опубликовал презентацию исследования «Положение и перспективы развития IT-отрасли Беларуси». В основу документа лег опрос, проведенный в декабре 2020 года. В нем принимали участие 315 респондентов — руководителей IT-компаний.
Согласно отчету доля ИКТ в ВВП Беларуси составляет 6,2%, доля иностранных инвестиций — 7,7%. В ИКТ заняты 5202 организации, в отрасли IT — 3395 организаций. Всего в сфере заняты 71 515 человек, 38 тыс. работают в 50 крупнейших компаниях со штатом более 210 человек.
Многие компании работают на рынке давно:
Бóльшая часть занята в разработке программного обеспечения — таких 57,5%, в сопровождении и доработке заняты 40,6% компаний, сообщается в презентации.
Распределение по отраслям:
Почти у половины компаний выручка поступает от белорусского частного сектора (источников может быть несколько):
Здесь представлен актуальный формат работы:
Оценка экономического положения компаний и ситуации в целом:
Согласно опросу сокращение преференций ПВТ значимо для 50% резидентов, нейтрально для 36,8%. К наиболее серьезным рискам для отрасли относят технические сбои (отключение интернета), углубление политического кризиса, повышение налогов, избыточное регулирование и физическую угрозу.
Те или иные решения, связанные с релокацией, рассматривают 48,6% организаций:
Самое популярное направление для релокации — Польша, затем Украина и Литва:
Что ожидают от релокации:
В презентации представлены выводы на основании полученных данных.
Ознакомиться с презентацией можно
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