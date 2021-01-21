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Пользователей соцсетей удивила одноместная лоджия в российской пятиэтажке

21.01.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Далеко не все слышали о существовании города Урай в Ханты-Мансийском округе России. В основном он известен как центр нефтедобычи, но недавно населенный пункт прославился и по другому поводу. Пользователи социальных сетей обратили внимание на необычный балкон в одном местных жилых домов. На застекленной лоджии с трудом разместится всего один человек.

Лоджия оказалась устроена на втором этаже урайской пятиэтажки. При этом проектом балкон там изначально предусмотрен не был, что, впрочем, не остановило владелицу квартиры. Ее предприимчивость сполна оценили интернет-пользователи, предположившие, что на этой лоджии как минимум можно курить, а при желании и самоизолироваться во время пандемии. Также в соцсетях решили, что объект можно использовать для хранения лыж или в качестве своеобразного холодильника.

Пользователей соцсетей удивила одноместная лоджия в российской пятиэтажке

Местным журналистам с хозяйкой балкона связаться не удалось. Как оказалось, она работает вахтовым методом и в настоящее время как раз находится в командировке.

 
 
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Далеко не все слышали о существовании города Урай в Ханты-Мансийском округе России. В основном он известен как центр нефтедобычи, но недавно населенный пункт...
 
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