Кому достались остатки империи Чижа

Источник материала: Салiдарнасць

21 января должны начаться судебные разбирательства по делу об экономической несостоятельности одной из самых известных частных компаний Беларуси последнего тридцатилетия — ООО «Трайпл».

«Завтра твоей страны» вспоминает историю ее появления и судьбу других компаний, некогда объединенных в рамках одной из самых мощных финансово-промышленных групп современной Беларуси.

Производство по делу о банкротстве головной компании группы было возбуждено в июле 2020 года по заявлению самого «Трайпла».

В октябре 2020 года Экономический суд г. Минска открыл в отношении должника конкурсное производство. Как было отмечено, на тот момент общий размер долгов «Трайпла» и его дочек составлял 182,3 млн. рублей при балансовой стоимости активов 175,1 млн. рублей и что самое главное, «принимаемыми мерами платежеспособность должника не может быть восстановлена».

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