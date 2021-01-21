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Стали известны планы по строительству жилья на 2021 год. Что, где и сколько?
Источник материала: Tut.by
Сегодня на Национальном правовом портале
Уже несколько лет подряд правительство устанавливает годовое задание по вводу жилья в объеме 4 млн квадратных метров. И этот год не стал исключением. Не стало исключением и то, что строительство в Минске медленно, но верно сокращается. Вот так выглядят основные показатели в сравнении с прошлым годом:
Электродома
Если в программе на 2019 год вообще не было такой позиции как «электродома», то в 2021-ом таких зданий планируют построить на 172 тысячи квадратных метров.
Если считать, что в одном подъезде девятиэтажки около 2 тысяч квадратных метров жилья, то выходит, что это где-то 28 девятиэтажек на три подъезда.
Города-спутники
Больше всего электродомов построят в Минской области (50 тысяч «квадратов»). Ведь только в Смолевичах из таких домов будет состоять целый квартал, строительство которого уже идет.
В этом районном центре в 2021 году планируется ввод 50 тысяч «квадратов» жилья для 765 семей. 35 тысяч построит Миноблисполком, 15 тысяч — Мингорисполком (для минчан-очередников). Второе место по объему ввода жилья среди спутников занимают Фаниполь и Жабинка с 9,3 и 8 тысячами квадратных метров соответственно. Это по 155 и 133 квартиры.
Всего же объем строительства в спутниках в 2021 году возрастет по сравнению с 2020-м примерно на 40−45%. Но, опять же, рост этот более чем наполовину достигается за счет роста строительства в Смолевичах.
Минская область (она же — Минский район)
Последние годы Минская область стабильно остается лидирующим регионом по объему ввода жилья. А в 2021 году она еще и покажет рост по отношению к 2020-му.
Тут планируют построить 1,200 млн «квадратов» жилья, более 800 тысяч из которых — коммерческое.
Это происходит в первую очередь за счет застройки Минского района, куда входит, например, та же «Новая Боровая».
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Отметим, что в
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Рассказываем о планах правительства по строительству на 2021 год.
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