Стали известны планы по строительству жилья на 2021 год. Что, где и сколько?

Источник материала: Tut.by

Сегодня на Национальном правовом портале опубликовали постановление правительства о планах по строительству жилья и инфраструктуры на 2021 год. Согласно документа, по республике возведут 4 миллиона квадратных метров жилья, включая почти 172 тысячи метров квартир с электроотоплением. А рост объема ввода жилья в городах-спутниках составит более 40%. Подробности и цифры — в материале REALTY.TUT.BY.





Уже несколько лет подряд правительство устанавливает годовое задание по вводу жилья в объеме 4 млн квадратных метров. И этот год не стал исключением. Не стало исключением и то, что строительство в Минске медленно, но верно сокращается. Вот так выглядят основные показатели в сравнении с прошлым годом:

планы-2020 планы-2021 новое строительство в Минске 630 тысяч квадратных метров 600 тысяч квадратных метров строительство в Минске с господдержкой 116,8 тысячи квадратных метров 135 тысяч квадратных метров строительство арендного жилья во всей стране 135 тысяч квадратных метров 119,8 тысяч квадратных метров строительство домов с электроотоплением по всей стране 135 тысяч квадратных метров 172,4 тысячи квадратных метров строительство в Минской области 1,120 млн квадратных метров жилья 1,200 млн квадратных метров жилья строительство жилья в городах-спутниках 59,85 тысячи квадратных метров 84 тысячи квадратных метров или 1266 квартир больше всего метров запланировано построить в городе-спутнике Смолевичи 29,4 тысячи квадратных метров, примерно три дома 50 тысячи квадратных метров или 765 квартир на дороги и коммуникации в жилой застройке всей страны

выделено 646 миллионов рублей 725,6 миллиона рублей

Электродома

Если в программе на 2019 год вообще не было такой позиции как «электродома», то в 2021-ом таких зданий планируют построить на 172 тысячи квадратных метров.

Если считать, что в одном подъезде девятиэтажки около 2 тысяч квадратных метров жилья, то выходит, что это где-то 28 девятиэтажек на три подъезда.

Города-спутники

Больше всего электродомов построят в Минской области (50 тысяч «квадратов»). Ведь только в Смолевичах из таких домов будет состоять целый квартал, строительство которого уже идет.

В этом районном центре в 2021 году планируется ввод 50 тысяч «квадратов» жилья для 765 семей. 35 тысяч построит Миноблисполком, 15 тысяч — Мингорисполком (для минчан-очередников). Второе место по объему ввода жилья среди спутников занимают Фаниполь и Жабинка с 9,3 и 8 тысячами квадратных метров соответственно. Это по 155 и 133 квартиры.

Всего же объем строительства в спутниках в 2021 году возрастет по сравнению с 2020-м примерно на 40−45%. Но, опять же, рост этот более чем наполовину достигается за счет роста строительства в Смолевичах.

Минская область (она же — Минский район)

Последние годы Минская область стабильно остается лидирующим регионом по объему ввода жилья. А в 2021 году она еще и покажет рост по отношению к 2020-му.

Тут планируют построить 1,200 млн «квадратов» жилья, более 800 тысяч из которых — коммерческое.

Это происходит в первую очередь за счет застройки Минского района, куда входит, например, та же «Новая Боровая».

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Отметим, что в прошлогодней программе были расчетные планы, где говорилось, что в 2021 году застройку Минской области сократят до 770 тысяч «квадратов» жилья. Вследствие этого объем ввода жилья по всей стране должен был сократиться с 4 до 3,5 миллиона метров. Но, как видим, эти расчетные планы в итоге поменялись.