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«Беларуськалий» пообещал снять дисциплинарные взыскания с работников и взять обратно уволенных
Источник материала: Tut.by
«Беларуськалий» готов взаимодействовать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности и принять специалистов компании для мониторинга производственных процессов. Кроме того, уволенные ранее работники могут снова быть приняты на работу, если подадут заявления. Соответствующий пресс-релиз был
— Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией «Яра» в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников, — говорится в пресс-релизе «Беларуськалия». — Руководством предприятия принято решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников предприятия (пресс-релиз от 17 декабря 2020 года), а уволенные ранее работники могут быть приняты обратно на работу в ОАО «Беларуськалий» в случае подачи ими соответствующих заявлений.
Также администрация «Беларуськалия» обсудила вместе с профсоюзными организациями предприятия повышение эффективности работы общественного контроля за безопасностью производства. В ближайшее время наниматель и профсоюзы внесут соответствующие предложения по усовершенствованию «Положения по работе общественных инспекторов».
Как развивалась ситуация с «Беларуськалием» и Yara
Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия». Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК
В сентябре представители Yara в первый раз
В декабре «Беларуськалий»
— Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права. <…> Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — говорилось в обращении.
Во время декабрьского визита на «Беларуськалий» представители Yara также подняли вопросы охраны труда, техники безопасности и несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии. В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект,
Белорусы также активно
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Также «Беларуськалий» готов принять специалистов компании Yara для мониторинга производственных процессов.
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