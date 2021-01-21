«Беларуськалий» пообещал снять дисциплинарные взыскания с работников и взять обратно уволенных

Источник материала: Tut.by

«Беларуськалий» готов взаимодействовать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности и принять специалистов компании для мониторинга производственных процессов. Кроме того, уволенные ранее работники могут снова быть приняты на работу, если подадут заявления. Соответствующий пресс-релиз был опубликован 20 января на сайте «Беларуськалия».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией «Яра» в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников, — говорится в пресс-релизе «Беларуськалия». — Руководством предприятия принято решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников предприятия (пресс-релиз от 17 декабря 2020 года), а уволенные ранее работники могут быть приняты обратно на работу в ОАО «Беларуськалий» в случае подачи ими соответствующих заявлений.

Также администрация «Беларуськалия» обсудила вместе с профсоюзными организациями предприятия повышение эффективности работы общественного контроля за безопасностью производства. В ближайшее время наниматель и профсоюзы внесут соответствующие предложения по усовершенствованию «Положения по работе общественных инспекторов».

Как развивалась ситуация с «Беларуськалием» и Yara

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия». Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.

В сентябре представители Yara в первый раз приехали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита Yara разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров.

В декабре «Беларуськалий» посетили гендиректор Yara Свейн Торе Холзетер и еще несколько представителей менеджмента компании. Речь на закрытой встрече с руководством «Беларуськалия» шла об условиях, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. Накануне визита Свейна Торе Холзетера на сайте Yara было опубликовано его обращение по поводу ситуации в Беларуси.

— Несмотря на наши постоянные усилия по достижению перемен через диалог, мы не увидели значительных улучшений в положении работников «Беларуськалия». Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, которые мирно выражали свои демократические права. <…> Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом «Беларуськалия», прекращение репрессий, а также улучшение условий безопасности труда, — говорилось в обращении.

Во время декабрьского визита на «Беларуськалий» представители Yara также подняли вопросы охраны труда, техники безопасности и несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии. В 2020 году на «Беларуськалии» было несколько подобных случаев. В марте машина, в которой рабочие ехали на объект, врезалась в стену. Водитель погиб, шесть человек в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как рассказал TUT.BY источник на «Беларуськалии», причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно. В июне был смертельно травмирован 21-летний рабочий. В конце октября работник «Беларуськалия» пострадал и попал в больницу с травмами, в начале ноября погиб еще один работник.

Белорусы также активно оставляют комментарии в соцсетях компании Yara и просят ее не заключать новый контракт с «Беларуськалием».